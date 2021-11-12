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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جمعتهما الحياة ولم يفرقهما الموت.. وفاة مايسترو قصر ثقافة شبين الكوم عقب 3 ساعات من زوجته

صدى البلد

 


لم تفرقهما الحياة وأيضا الموت حيث كان فارق الوقت بين وفاتهما 3 ساعات فقط .. مايسترو قصر ثقافة شبين الكوم الذي توفي عقب 3 ساعات من وفاة زوجته متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا.

ويقول أحمد العالم نجل شقيق المتوفى، أن عمه أصيب بفيروس كورونا من ذايام وتم احتجازه هو وزوجته بإحدى مستشفيات شبين الكوم.

وأضاف، أن زوجه عمه توفيت اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا وتم تشييع جثمانها عقب صلاة الجمعة من مسجد حسام الدين أمام المقابر، ولم تمر ساعات قليلة حتى فوجئ الجميع بخبر وفاة الزوج.

وأضاف أنه تم تشييع جثمان عمه عقب صلاة المغرب من ذات المسجد ليجمعهما القبر في أول ليلة لهما سويا.


وقال أحمد فوزي مدير عام قصر ثقافة شبين الكوم، أن الراحل كان موظفا بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، ثم خرج على المعاش قبل سنوات، وأبدع في الفنون حيث كان "مايستروا" فرقة الموسيقى العربية بقصر الثقافة والذي أسسه عام 1986م، واستمر بها لمدة 8 سنوات تحت مسمى "الثقافة الجماهيرية"، وحصل من خلالها على العديد من المراكز الأولى بمسابقات هيئة قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، وقد مثل مصر بفرقة الموسيقى العربية لثلاث مرات في مهرجان سوسة الدولي أعوام (2002- 2004- 2008).

وأشار إلى أن خبر وفاته أصاب جميع العاملين والفنانين بقصر ثقافة شبين الكوم، بحالة من الحزن، مؤكدًا أنه تقدم بطلب لهيئة قصور الثقافة، بإطلاق اسمه على قاعة الموسيقى العربية بالقصر، تقديرًا ووفاءً له على مجهوداته ودوره البارز والذي سيظل في قلوب وأذهان الجميع.

اخبار المحافظات محافظة المنوفية كورونا فيروس المنوفية وفاة

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