أفشة يُهنئ كهربا بعيد ميلاده .. ماذا قال؟

هنّأ محمد مجدي أفشة، لاعب الاتحاد السكندري، محمود كهربا لاعب إنبي بعيد ميلاده عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وكتب “أفشة” عبر الاستوري على صورة تجمعه مع كهربا: “عيد ميلاد سعيد يا أخويا”.

واحتفل محمود كهربا، لاعب إنبي، بمناسبه عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

وظهر كهربا في صورة من سيارته و علق كاتبا: "انه عيد ميلادي"، وحازت الصورة علي إعجاب متابعيه.

وقال محمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن لاعب الفريق محمد مجدي أفشة مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، وفقًا لبنود عقد الإعارة المبرم مع الأهلي.