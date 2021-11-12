مفتى الجمهورية يطالب بوجود ثقافة خاصة بمسألة الزواج والطلاق..فيديو

طالب الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، بوجود ثقافة خاصة بمسألة الزواج و الطلاق.

أكد شوقى علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، يجب أن تتفق الثقافة مع المقصد الشرعي للزواج والطلاق، لافتا المقصد من الزواج هو تحقيق خلافة الله فى الأرض.

مقاصد الزواج

وأضاف شوقى علام قائلا:" مقاصد الزواج عديدة وسامية ورفيعة المستوى، لافتا إلى وجود أنماط مختلفة للزواج.

وتابع: شكل الزواج الشرعي هو ما حكته السيدة عائشة، حيث يتقدم رجل لخطبة فتاة، ومن ثم توثيق عقد الزواج، الإيجاب بالقبول مع العديد من الضمانات.