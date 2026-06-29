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رطوبة وحرارة .. تحذير من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رطوبة وحرارة .. تحذير من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

الطقس
الطقس
هاني حسين

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر بدأت رسميًا فصل الصيف، وتتأثر حاليًا بالكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، والتي تمر فوق البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار المياه، بالتزامن مع تأثير المنخفض الهندي الموسمي.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن درجات الحرارة تشهد ارتفاعًا طفيفًا يتراوح بين درجة ودرجتين فوق المعدلات الطبيعية، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 36 و37 درجة مئوية، مؤكدة أن الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة يجعل درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى نحو 39 درجة مئوية في الظل، مع زيادة الإحساس بالحرارة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأضافت منار غانم أن هذه الأجواء الحارة والرطبة ستستمر على الأقل حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع نشاط للرياح خلال فترات المساء والليل، خاصة في الأماكن المفتوحة، بما يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا وتقليل الإحساس بالرطوبة، مشيرة إلى أن نسب الرطوبة سترتفع بصورة أكبر خلال شهري يوليو وأغسطس، داعية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال الفترة من الثانية عشرة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، مع الإكثار من شرب المياه والسوائل، والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية.

وتابعت: "مصر، رغم موجة الحر الحالية، ما زالت تسجل درجات حرارة أقل من بعض الدول الأوروبية التي تتعرض لموجات حر استثنائية

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