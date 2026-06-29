حلمي النمنم: الرئيس السيسي خاطر بحياته لإنقاذ الوطن .. ونجاح 30 يونيو غيّر مصير مصر

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن نجاح ثورة 30 يونيو كان نقطة فاصلة في تاريخ الدولة المصرية، مؤكدًا أن فشلها كان سيترتب عليه مصير مختلف تمامًا لقيادات القوات المسلحة، وفي مقدمتهم وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي.



وأوضح "النمنم" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن الفريق عبد الفتاح السيسي، عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع، خاض هذه المرحلة وهو "يضع روحه على كفه"، مشيرًا إلى أن من يهب نفسه للدفاع عن وطنه لا يخشى التضحيات أو المخاطر.



وأضاف أنه تشرف بالعمل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرًا للثقافة، مؤكدًا أنه لمس خلال تلك الفترة العديد من الصفات التي يتمتع بها، وفي مقدمتها قوة الإرادة والثبات في اتخاذ القرار، وهو ما انعكس على قدرته في إدارة التحديات التي واجهتها الدولة.



وأكد النمنم أن الرئيس السيسي قاد البلاد في مرحلة دقيقة من تاريخها، مشيرًا إلى أن ما تحقق بعد 30 يونيو يعكس حجم المسؤولية التي تحملها والقرارات التي اتخذها للحفاظ على الدولة المصرية، مضيفًا أن التاريخ سيسجل هذه المرحلة باعتبارها من المحطات الفارقة في تاريخ الوطن.