العثور على تمساح بمجرى مائي في قرية الحصافة بشبين القناطر.. صور

أعلن الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، نجاح جهود اللجنة المشكلة لفحص واقعة تداول مقطع الفيديو الذي رصد ظهور تمساح بمصرف قرية الحصافة التابعة لمركز شبين القناطر، حيث تمكنت اللجنة المشكلة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، من ضبط التمساح باستخدام قارب داخل المصرف، وذلك بعد يومين من أعمال البحث والتمشيط المكثفة، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والعميد حسن جبر ممثل الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية، والدكتور محمد ليله رئيس مركز ومدينة شبين القناطر العمده علاء شويته عمدة الحصافه.



وأكد محافظ القليوبية أن عملية الضبط جاءت في إطار التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، عقب تنفيذ خطة بحث وتمشيط ميدانية استمرت على مدار يومين، تنفيذًا لتوجيهاته بسرعة التعامل مع الواقعة حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير إلى اللجنة المشكلة برئاسة الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، وعضوية إدارة المحميات الطبيعية بجهاز شؤون البيئة، ورئيس فرع جهاز شؤون البيئة بالقليوبية، وممثل فرع القاهرة الكبرى بجهاز شؤون البيئة، ومدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، ومديرية الطب البيطري، ومديرية الري والصرف، والإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية، والوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر، وكافة الجهات المشاركة، مثمنًا جهودهم وتعاونهم الذي أسفر عن نجاح المهمة وضبط التمساح في وقت قياسي، بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وأشار محافظ القليوبية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التمساح بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدًا استمرار التعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي بلاغات مماثلة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.