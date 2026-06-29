ألميرون وإنسيسو يقودان تشكيل باراجواي أمام ألمانيا في دور الـ32 بكأس العالم

أعلن الأرجنتيني جوستافو ألفارو، المدير الفني لمنتخب باراجواي، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة ألمانيا، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب جيليت في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنطلق في تمام الساعة 11:30 مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها منتخب باراجواي لمواصلة مشواره في البطولة.

ويقود ميجيل ألميرون الخط الهجومي لمنتخب باراجواي، إلى جانب خوليو إنسيسو وجابريل أفالوس، في محاولة لاختراق دفاعات المنتخب الألماني.

وجاء تشكيل باراجواي كالتالي:

حراسة المرمى: أورلاندو جيل.

أورلاندو جيل. خط الدفاع: خوان كاسيرس، جوستافو جوميز، خوسيه كانالي، جونيور ألونسو.

خوان كاسيرس، جوستافو جوميز، خوسيه كانالي، جونيور ألونسو. خط الوسط: أدريان كوباس، داميان بوباديلا، ماتياس فوندا.

أدريان كوباس، داميان بوباديلا، ماتياس فوندا. خط الهجوم: ميجيل ألميرون، جابريل أفالوس، خوليو إنسيسو.

ميجيل ألميرون، جابريل أفالوس، خوليو إنسيسو.

وكان منتخب باراجواي قد تأهل إلى دور الـ32 بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، ليصعد ضمن أفضل ثمانية منتخبات صاحبة المركز الثالث، فيما بلغ منتخب ألمانيا الدور ذاته بعدما تصدر المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط.