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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط طن ونصف رنجة فاسدة بمصنع غير مرخص بكفر الزيات.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

بتوجيهات من اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، ومتابعة الدكتورة نعمة عارف وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، والمهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين، نجحت حملة مشتركة بين مديرية الطب البيطري وإدارة تموين كفر الزيات في ضبط طن ونصف الطن من أسماك الرنجة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع غير مرخص، وذلك قبل طرحها وتداولها بالأسواق، في إطار جهود المحافظة لحماية صحة المواطنين والتصدي لمحاولات الغش التجاري.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة تمس صحة المواطنين أو الأمن الغذائي، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المشتركة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين. وأضاف أن حماية المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، وأن الأجهزة الرقابية تعمل بتنسيق كامل لإحكام السيطرة على الأسواق ومنع تداول أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

ردع مخالفين 

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع يعمل دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، حيث تبين وجود 1500 كيلو جرام من الرنجة ظهرت عليها علامات فساد واضحة وتغير في الخواص الطبيعية وانبعاث روائح غير طبيعية تؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما كشفت أعمال التفتيش عدم توافر الاشتراطات الصحية والبيئية داخل المصنع، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول وتصنيع الأغذية.

التحفظ على المضبوطات 

وتم التحفظ على كامل المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما أكدت مديرية التموين بالغربية استمرار الحملات الرقابية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري وكافة الجهات المعنية، وعدم التهاون مع المصانع غير المرخصة أو أي ممارسات تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين.

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