تصفيات كأس العالم .. زامبيا تقسو على موريتانيا برباعية وتصعد للوصافة

فاز منتخب زامبيا على نظيره منتخب موريتانيا بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

افتتح باتسون داكا التسجيل لمنتخب زامبيا في شباك موريتانيا في الدقيقة 34، من عمر المباراة.

وأحرز فاشيون ساكالا هاتريك في مرمى موريتانيا، حيث جاءت أهدافه في الدقائق ( 37 - 45- 63).

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات المجموعة ذاتها، من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، منتخب غينيا الاستوائية مع تونس، في تمام السادسة مساء.

ترتيب المجموعة الثانية، بعد فوز زامبيا على موريتانيا:

1- تونس : 10 نقاط

2- زامبيا : 7 نقاط

3- غينيا الاستوائية : 7 نقاط

4- موريتانيا : نقطة وحيدة.