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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة النواب تناقش خطة الحكومة بشأن المئة إجراء لتنمية الصادرات.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

 تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم خطة الــ 100 إجراء التي تبنتها الحكومة لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته، وتحقيق أهداف التنمية المنشودة والتي تأتي ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري والحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية.

 

و تناقش لجنةً المشروعات المتوسطة و الصغيرة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة دمياط.

 

و تناقش لجنة التعليم و البحث العلمي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

 

و تستمع لجنة السياحة و الطيرات المهندس محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، بشأن خطة واستراتيجية الوزارة للنهوض بقطاع الطيران المدني.


و تناقش لجنة الاتصالات  طلب الإحاطة المقدم من النائب حامد جلال جهجه، بشأن ضعف شبكات المحمول  فودافون  أورنج  اتصالات بقرى مركز المحلة الكبرى.


 و  طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد يسرى عبادة، بشأن عدم حل مشكلة ضعف شبكات المحمول الاربعة بمحافظة البحيرة.
 

محافظة البحيرة مجلس النواب الجامعات الخاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة التنمية المحلية

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