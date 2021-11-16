البنك المركزي: 4.2 تريليون جنيه حجم الودائع بالعملة المحلية في أغسطس الماضي

ارتفع حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بنهاية أغسطس الماضي إلي 4.2 تريليون جنيه مقابل 4.1 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 4.053 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.



كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول ودائع غير الحكومة بالعملة المحلية لنحو 76.6 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 71.4 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 70.95 مليار جنيه في يونيو 2021.



وبلغت الودائع للقطاع الخاص 530.1 مليار جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 510.443 مليار جنيه في يوليو الماضي ومقابل 507.9 مليار جنيه في يونيو 2021.



ووصلت ودائع القطاع العائلي لنحو 3.54 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 3.9 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 3.46 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.



ووصلت ودائع القطاع الخارجي إلي 16.7 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 18.35 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 16.733 مليار جنيه في يونيو 2021.



وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي ودائع عملاء البنوك من غير الحكومة لـ 4.83 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 4.1 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 4.053 تريليون جنيه في يونيو 2021.

