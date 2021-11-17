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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دون أدوية.. 3 أنواع من المشروبات تخلصك من الكحة في لمح البصر

كحة
كحة

مع التقلبات الجوية يصاب الكثير من الأطفال بالكحة ونزلات البرد إليك علاجات سريعة من مطبخك تخلصك منها وفقا لموقع medicalnewstoday.

 

1. شاي بالعسل


علاج منزلي شهير للسعال وهو خلط العسل بالماء الدافئ.وفقا لبعض الأبحاث ، فإن العسل قد يخفف من السعال

لاستخدام العسل لعلاج السعال ، اخلطي ملعقتين صغيرتين (ملعقة صغيرة) بالماء الدافئ أو شاي عشبي. اشرب هذا الخليط مرة أو مرتين في اليوم. لا تعطي العسل للأطفال أقل من 1 سنة.

 

2. الزنجبيل


قد يخفف الزنجبيل السعال الجاف أو الربو ، لما له من خصائص مضادة للالتهابات. قد يخفف أيضًا من الغثيان والألم.

واحد دراسة أن  بعض المركبات المضادة للالتهابات في الزنجبيل يمكن أن ترخي الأغشية في الشعب الهوائية ، مما قد يقلل من السعال.

قم بتحضير شاي الزنجبيل المهدئ عن طريق إضافة 20-40 جرام من شرائح الزنجبيل الطازج إلى كوب من الماء الساخن.

 اتركه منقوعًا لبضع دقائق قبل الشرب. أضف العسل أو عصير الليمون لتحسين الطعم وتهدئة السعال.

في بعض الحالات ،يمكن أن يسبب شاي الزنجبيل اضطرابًا في المعدة أو حرقة في المعدة .

 

3. السوائل


البقاء رطبًا أمر حيوي لمن يعانون من السعال أو البرد. بحثمصدر موثوق يشير إلى أن شرب السوائل في درجة حرارة الغرفة يمكن أن يخفف من السعال وسيلان الأنف والعطس.

ومع ذلك ، قد يستفيد الأشخاص الذين يعانون من أعراض إضافية لنزلات البرد أو الأنفلونزا من تسخين مشروباتهم. تشير نفس الدراسة إلى أن المشروبات الساخنة تخفف المزيد من الأعراض ، بما في ذلك التهاب الحلق والقشعريرة والتعب .

كان تخفيف الأعراض فوريًا وظل لفترة متواصلة بعد الانتهاء من المشروبات الساخنة.

تشمل المشروبات الساخنة التي قد تكون مريحة:

-المرق 
-شاي الأعشاب
-شاي أسود منزوع الكافيين
-ماء دافئ

 

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4-الزعتر 


للزعتر استخدامات طبية وطهوية وهو علاج شائع للسعال والتهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية ومشاكل الجهاز الهضمي.

أن شراب السعال المكون من الزعتر وأوراق اللبلاب يخفف من السعال بشكل أكثر فعالية 

 

كحة نزلات البرد علاجات سريعة علاجات سريعة من مطبخك التقلبات الجوية

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