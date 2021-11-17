علاج الكحة الجافة الشديدة للأطفال والمستمرة

يعد علاج الكحة الجافة الشديدة للاطفال جزءًا مهمًا من نظام الدفاع بجسمه، حيث يساعد على تخليص الجسم من الميكروبات والمواد المهيجة التي قد تكون ضارة، ويأتي الكحة عند الأطفال بعدة أنواع ، بما في ذلك الرطب والجاف. ينتج عن السعال الرطب البلغم أو المخاط، أما السعال الجاف فلا ينتج عنه البلغم، ويمكن أن تسبب أشياء كثيرة الكحة الجافة الشديدة عند الأطفال كـ نزلات البرد .

علاج الكحة الجافة الشديدة للاطفال



علاج الكحة الناشفة المستمرة

ويعتبر علاج الكحة الجافة الشديدة للاطفال مهم للغاية وذلك حتي لا تسبب في مضاعفات، أو أزمة؛ حيث يساعد العلاج على تخليص الجسم من الميكروبات والمواد المهيجة التي قد تكون ضارة وتسبب الكحة الناشفة المستمرة .



ويمكن أن تؤدي مجموعة متنوعة من التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية إلى السعال بسبب تهيج والتهاب الشعب الهوائية، وهي من أكثر الحالات التي تحتاج إلى علاج الكحة الناشفة المستمرة، وتتضمن بعض أنواع العدوى التي تسببها الفيروسات عادةً ويمكن أن تؤدي إلى السعال الجاف عند الأطفال ما يلي:

زكام

الانفلونزا

الخناق

التهاب رئوي

التهاب قصيبات

اعتمادًا على العدوى ، قد يبدو السعال أجشًا أو يكون له صوت صفير أكثر. وقد تسوء الحالة أيضًا في الليل بسبب نزول المخاط من الأنف إلى الحلق ، مما يسبب تهيجًا.



تشمل العلامات الأخرى التي تشير إلى احتمال إصابة طفلك بعدوى فيروسية، مما يجعله أيضا بحاجة لعلاج الكحة الناشفة المستمرة، وتشمل ما يلي:

حمى

سيلان أو انسداد الأنف

العطس

صداع الراس

أوجاع وآلام في الجسم



وعلى عكس الالتهابات البكتيرية ، لا تستجيب العدوى الفيروسية للعلاج بالمضادات الحيوية، بدلاً من ذلك ، يعتمد علاج الكحة الناشفة المستمرة في الحصول على الكثير من الراحة وتناول السوائل الدافئة.



وإذا كان عمر طفلك أكثر من 6 أشهر ، فيمكن علاج الكحة الناشفة المستمرة عبر إستخدام إيبوبروفين (موترين ، أدفيل) أو أسيتامينوفين (تايلينول) للمساعدة في تخفيف الحمى وآلام الجسم. تجنب إعطاء الأسبرين ، لأنه يمكن أن يسبب متلازمة رييس عند الأطفال.



وفي بعض الأحيان ، قد يستمر السعال لعدة أسابيع بعد الإصابة بعدوى فيروسية في الجهاز التنفسي. وهذا ما يسمى بسعال ما بعد الفيروس . من المحتمل أن يحدث بسبب الالتهاب أو الحساسية المستمرة في الشعب الهوائية بعد الإصابة.



ولا يوجد علاج الكحة الناشفة المستمرة محدد الناتج عن وجود فيروسات ، ولكن الأعراض تختفي من تلقاء نفسها بعد بضعة أسابيع، والالتزام بالراحة والسوائل من أكثر الوسائل التي تساعد في إختفاء الأعراض مع مرور الوقت .



أفضل علاج للكحة الجافة من الصيديلة





وتبحث الكثير من الأمهات عن أفضل علاج للكحة الجافة من الصيديلة خلال موسم البرد والإنفلونزا ، يميل السعال إلى أن يكون رطبًا في هذه الفترة، لأن رئة الطفل تمتلئان بالمخاط. غالبًا ما يتحول السعال الرطب إلى سعال جاف لا ينتج عنه مخاط.



قد يكون السعال الجاف مزعجًا. لحسن الحظ ، هناك مجموعة متنوعة من الحلول المتاحة وطرق علاج للكحة الجافة من الصيديلة . إذا كنت تريد تخطي عيادة الطبيب وعلاج السعال الجاف في المنزل ، ففكر في العلاجات التالية، ومن أبرزها :



1- مزيلات الاحتقان :

تُعد مزيلات الاحتقان من أفضل علاج للكحة الجافة من الصيديلة، والأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية تعالج احتقان الأنف والجيوب الأنفية، وتعمل مزيلات الاحتقان عن طريق تضييق الأوعية الدموية في الأنف ، مما يقلل من تدفق الدم إلى الأنسجة المتورمة، مع انحسار التورم ، يصبح التنفس أسهل. قد تساعد مزيلات الاحتقان أيضًا في تقليل التنقيط الأنفي الخلفي.



ولكن لا يجب للأطفال تحت سن 12 ان تحصل على مضادات الاحتقان، لانها قد تسبب في بعض الآثار الجانبية الخطيرة، لذا لا يتم أبدًا إعطاء مزيلات الاحتقان للأطفال دون سن الثانية بسبب المضاعفات الخطيرة مثل النوبات ومعدل ضربات القلب السريع.



وإذا كنت تبحث عن دواء لنزلات البرد لطفلك ، فلا تعطه أبدًا دواءً مخصصًا للبالغين. بدلاً من ذلك ، اختر دواءً بدون وصفة طبية مصمم خصيصًا للأطفال واتبع تعليمات الشركة المصنعة.



2- مثبطات السعال والبلغم:

على الرغم من ان مثبطات السعال والبلغم من أفضل علاج للكحة الجافة من الصيديلة ، إلا أنه يوجد حقًا نوعان فقط من أدوية السعال المتاحة بدون وصفة طبية؛ حيث تعمل مثبطات السعال (مضادات السعال) على تهدئة السعال عن طريق منع رد فعل السعال. هذا مفيد للسعال الجاف المؤلم أو الذي يبقيك مستيقظًا في الليل.



أما عن طارد البلغم فهو أفضل في حالة علاج الكحة الرطبة؛ حيث إنها تعمل عن طريق تخفيف المخاط في مجرى الهواء لديك حتى تتمكن من السعال بسهولة أكبر



3- العسل أو الحلوى الصلبة أو قطرات السعال :

يمكن أن يساعد العسل والحلوى الصلبة أو قطرات السعال في تخفيف التهاب الحلق الناجم عن الكحة الجافة، ولكن يجب إعطاؤها للأطفال فوق سن 4 سنوات فقط؛ حيث لا تعطِ قطرات السعال للأطفال بعمر 1 سنة أو أقل.

علاج الكحة الجافة الشديدة للاطفال



علاج الكحة الشديدة عند الأطفال

لا ينتج عن السعال الجاف أي مخاط أو بلغم ، ويميل للبقاء لأيام أو أسابيع، ويمكن علاج الكحة الشديدة عند الأطفال لإزالة الدغدغة في حلقهم. يحدث هذا عادةً بسبب تهيج الجهاز التنفسي العلوي بسبب الحساسية أو ارتداد الحمض أو الربو أو عوامل أخرى، يمكن أن تتحسن بعض أنواع السعال الجاف بالعلاج المنزلي بينما يتطلب البعض الآخر التدخل الطبي.



ولا يمكن علاج الكحة الشديدة عند الأطفال في المنزل أدوية السعال؛ حيث تقول الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إنه لا يوجد دليل على أن علاج الكحة فعال للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات ، ويمكن أن يكون له عواقب وخيمة على من تقل أعمارهم عن 4 سنوات.



ومع ذلك ، هناك طرق علاج الكحة الشديدة عند الأطفال بشكل طبيعي، وعن طريق استخدام العلاجات المنزلية التالية للسعال الجاف، والذي لا ينتج عنه وجود مخاط، ومن أهم هذه العلاجات، ما يلي:

1- لعلاج السعال الجاف ليلاً :

ضعي مرذاذًا أو مرطبًا باردًا في غرفة طفلك. تساعد الرطوبة على فتح المجاري التنفسية لتخفيف الكحة الشديدة الجافة.



2- ارفع سرير طفلك :

ويساعد رفع رأس طفلك على تجنب انسداد الشعب الهوائية، مما قد يساعد في علاج الكحة الشديدة عند الأطفال الناتج عن الارتجاع المعدي المريئي أو هبوط الأنف الخلفي.



3- السوائل الدافئة :

ويمكن لشرب الطفل السوائل الدافئة مثل الشاي منزوع الكافيين أو مرق الدجاج على تفكيك المخاط وتهدئة الكحة .



4- قطرات السعال :

ويمكن علاج الكحة الشديدة عند الأطفال عن طريق قطرات السعال أو أقراص استحلاب الحلق (طالما كان كبيرًا في السن بما يكفي لامتصاصها دون البلع). تحتوي هذه المنتجات على مكونات مهدئة للحلق مثل المنثول والعسل ، والتي قد تكون بمثابة علاج للسعال الجاف .



5- الإستحمام :

لتخفيف تهيج الحلق ، يمكن للأطفال الأكبر سنًا الاستحمام بماء ساخن لعلاج الكحة الشديدة عند الأطفال، ويمكن للأطفال الأصغر سنًا الجلوس في حمام بخاري مع والديهم لمدة 20 دقيقة تقريبًا.



6- الأعشاب :

وتحتوي العديد من الأعشاب على خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل التورم في الحلق؛ حيث أن الأعشاب مليئة أيضًا بمضادات الأكسدة ، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة لديك، ويمكنك إضافة الأعشاب إلى نظامك الغذائي عن طريق تخميرها في شاي أو إضافتها إلى وصفاتك المفضلة، وتشمل الأعشاب المستخدمة في علاج السعال الجاف كـ الزعتر، والنعناع، والينسون ، والكركم .



7- العسل :

يحتوي العسل على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في علاج الكحة الشديدة عند الأطفال وتقليل التهاب الحلق، ويمكن أن يساعد أيضًا في تكسير المخاط وتسكين التهاب الحلق. جرب إضافة العسل إلى كوب من الشاي الدافئ أو الماء الدافئ بالليمون.



8- الغرغرة بالماء المالح :

وتعمل المياه المالحة على تلطيف الأنسجة الملتهبة وتعزز علاج الكحة الشديدة عند الأطفال، لذا امزج نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب سعة 8 أونصات من الماء الدافئ ورشف منه. قم بإمالة رأسك للخلف وتغرغر برفق لمدة 30 ثانية ، ثم ابصق. لا تبتلع الماء المالح أبدًا.

**مصدر الخبر من موقع : healthline | webmd