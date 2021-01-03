يعالج الكحة ويمنع البلغم.. تعرف على فوائد لبان دكر

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك فوائد تناول البان الدكر.





يعالج الكحه و البلغم و التجاعيد و يقوي الذاكره و يخسس و يشد البشره

- مهدئ قوي للكحة ومذيب رائع للبلغم ، ويعالج التهابات الشعب الهوائية ، وبالتالي يعالج الربو .

- له القدرة على علاج أعراض البرد بشكل كامل .

- يقلل من أعراض الشيخوخة ، لقدرته الى انتاج هرمون الاستروچين .

-كما أن اللبان الدكر يساعد على فقدان الوزن وشد ترهلات الجلد،

- تناوله يقلل من آلام التهابات المفاصل شيئًا فشيئًا .

- اللبان الذكر له قدره على خفض مستوى ضغط الدم ، بتناول كوبين من منقوعه كوبًا في الصباح وآخر في المساء .

- يعتبر اللبان الدكر مطهر للجهاز الهضمي من الجراثيم والبكتيريا .

- المضمضة بمنقوع اللبان الدكر يقضي على رائحة الفم الكريهة ، ومسكن أيضًا لآلام الأسنان ، ويعالج كذلك التهابات اللثة.

- تدليك فروة الرأس بمنقوع اللبان الذكر يوقف تساقط الشعر ويقوي البصيلات .

- تناول منقوع اللبان الذكر يعالج المغص لقدرته على تهدئة تقلصات العضلات .

- تدليك البشرة بمنقوع اللبان الدكر يعمل علي التخلص من تجاعيد البشرة .

- اللبان الدكر له القدرة على علاج الإسهال ، حتى الإسهال المزمن .

- يهدئ من آلام الطمث، ليس فقط لقدرته على تهدئة تقلصات العضلات بل لأنه مدر للحيض .

- مهدئ للأعصاب ويزيل التوتر.

- يقضي على انتفاخ البطن ، ويخلص من عسر الهضم .





طريقة استخدامه للتخسيس:

نصع ملعقة صغيره من اللبان الذكر في كوب ماء مغلي ثم نقلبه و نغطيه و نتركه حتي يصبح لونه ابيض، ثم قبل كل وجبة نقلبه و ناخد منه كوب صغير .



