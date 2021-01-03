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مرأة

يعالج الكحة ويمنع البلغم.. تعرف على فوائد لبان دكر

الأحد 03/يناير/2021 - 10:01 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك فوائد تناول البان الدكر.

يعالج الكحه و البلغم و التجاعيد و يقوي الذاكره و يخسس و يشد البشره
- مهدئ قوي للكحة ومذيب رائع للبلغم ، ويعالج التهابات الشعب الهوائية ، وبالتالي يعالج الربو .
- له القدرة على علاج أعراض البرد بشكل كامل .
- يقلل من أعراض الشيخوخة ، لقدرته الى انتاج هرمون الاستروچين .
-كما أن اللبان الدكر يساعد على فقدان الوزن وشد ترهلات الجلد،
- تناوله يقلل من آلام التهابات المفاصل شيئًا فشيئًا .
- اللبان الذكر له قدره على خفض مستوى ضغط الدم ، بتناول كوبين من منقوعه كوبًا في الصباح وآخر في المساء .
- يعتبر اللبان الدكر مطهر للجهاز الهضمي من الجراثيم والبكتيريا .
- المضمضة بمنقوع اللبان الدكر يقضي على رائحة الفم الكريهة ، ومسكن أيضًا لآلام الأسنان ، ويعالج كذلك التهابات اللثة.
- تدليك فروة الرأس بمنقوع اللبان الذكر يوقف تساقط الشعر ويقوي البصيلات .
- تناول منقوع اللبان الذكر يعالج المغص لقدرته على تهدئة تقلصات العضلات .
- تدليك البشرة بمنقوع اللبان الدكر يعمل علي التخلص من تجاعيد البشرة .
- اللبان الدكر له القدرة على علاج الإسهال ، حتى الإسهال المزمن .
- يهدئ من آلام الطمث، ليس فقط لقدرته على تهدئة تقلصات العضلات بل لأنه مدر للحيض .
- مهدئ للأعصاب ويزيل التوتر.
- يقضي على انتفاخ البطن ، ويخلص من عسر الهضم .

 طريقة استخدامه للتخسيس:
نصع ملعقة صغيره من اللبان الذكر في كوب ماء مغلي ثم نقلبه و نغطيه و نتركه حتي يصبح لونه ابيض، ثم قبل كل وجبة نقلبه و  ناخد منه كوب صغير .

 تعديل : لا ينصح به للحوامل لانه ممكن يسبب إجهاض 
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