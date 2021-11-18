السعودية.. 5 معلومات عن أكلة الجراد وفوائدها الغذائية

يعد الجراد من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الشعوب فى آسيا وتعد حشرة الجراد غنية بالعناصر الغذائية مثل الماغنسيوم والفوسفور وغيرها من العناصر التي تحمي من الأمراض المزمنة .

فوائد صحية لتعزيز المناعة

في دراسة جديدة نُشرت في دورية PLOS One الشهر الماضي أكدوا أن الجراد يحتوي على مستويات عالية من المواد الكيميائية المعروفة باسم phytosterols التي يمكن أن تتحكم في الأمراض المرتبطة بالقلب.

وتعد أكلة الجراد غنية بالبروتينات والأحماض الدهنية والمعادن التي تعزز المناعة وتحارب السرطان وتمنع التهاب أعضاء الجسم.

وفقًا للباحثين ، على الرغم من أن النباتات عمومًا هي أغنى مصادر فيتوستيرول ، إلا أن الحشرات مثل الجراد التي تتغذى عليها يمكن أن توفر مصادر بديلة لهذه المركبات الغنية بالمغذيات للإنسان.

عناصر تفتقدها أكلة الجراد

في المقابل وفقا لموقع scidev، فإن نسبة البروتين فى بعض أنواع الجراد تفتقر إلى الأحماض الأمينية الأساسية ميثيونين ، والتي لا يمكن أن يصنعها البشر.

بشكل عام ، تعتبر القيمة الغذائية للبروتين للجراد أقل من الكازين ، وهو البروتين الأساسي لمنتجات الألبان.

على الجانب الآخر نسبة الكوليسترول في الجراد مرتفعة بنحو 286 ملليجرام لكل 100 جرام ، وهي نسبة أعلى من تلك الموجودة في اللحوم أو الدواجن.

أمراض يعالجها الجراد

بجانب الفوائد الصحية السابقة يعالج الجراد العديد من الأمراض مثل الروماتيزم وآلام الظهر ويساعد في علاج تأخر النمو عند الأطفال كما أنه منشط جنسي فعال خاصة لكبار السن

طريقة تحضير أكلة الجراد

تم تحضير الجراد بطرق مختلفة عبر التاريخ. كان الليبيون القدماء يقتلونهم ، ويفصلون الرأس والأرجل والأجنحة عن الجسم ، ويضعونهم تحت أشعة الشمس حتى يجفوا ، ثم يبشرون ويخلطون مع حليب الأغنام أو البقر.

اعتاد اليمنيون تجفيف الجراد تحت أشعة الشمس لمدة عام قبل أكله ، بينما كان الآخرون ويقوموا بشويه على النار.

في المقابل حذرت السعودية قبل أيام مواطنيها من أكل الجراد الذي يعتبر من أشهر الأطباق في المملكة لأنه قد يكون سامًا لأنه يتغذى على النباتات التي يتم رشها بالمبيدات.