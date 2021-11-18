أستاذ زراعة: بعض الدول تأكل الجراد وبه بروتين عالي قد يصل لـ65%..فيديو

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس ، إن الجراد في مجال الزراعة يعتبر اقه حشرية ويهاجر في أفواج كبيرة يصل عددها إلي 50 مليون جرادة في السرب الواحد ، مؤكدا أن الجراد يهاجم المحاصيل الزراعية .



واضاف هشام الحريري خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الاولي المصرية " ، ان هناك بعض الدول اثناء مهاجرة سرب الجراد يهاجمونه لصيده لاستخدامة في الطعام وهذا خلال موعد هجرتة ، مؤكدا ان نسبة البروتين في الجراد تصل الي 65% ولكن جودة هذا البروتين ضعيفة .

واوضح هشام الحريري ، أن الروتين في الجراد عالي ولكن قيمته ضعيفة ولا يجب الاعتماد علية كـ مصدر بروتيني ولكنه يأكل بشكل موسمي وهو سعرة عالي ، وهناك أقبال علية في دول شرق أسيا والمملكة العربية السعودية واليمن .

وتابع أن المفوضية الأوروبية إتاحة أكلة كوجبة غذائية بعد التأكد من سلامة ، ولكنة يسبب أنواع من الحساسية لبعض من الأشخاص .