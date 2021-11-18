محمد عبدالرحمن الشرنوبي: انتقلنا إلى حي السيدة زينب بسبب حلم |فيديو

تحدث محمد عبد الرحمن الشرنوبي، أمين عام المجمع العلمي، عن طفولته، قائلاً: "الجيران كانوا ينظرون إلينا على أساس أننا أولاد إبراهيم أفندي الشرنوبي.. بسببها مكناش بنقدر نلعب في الشارع زي باقي الأطفال".



وأضاف "محمد الشرنوبي" خلال حواره ببرنامج كنوز الوطن، المذاع على فضائية أخبار مصر، والدي لم يكن شديدًا ولكنه صريم بشكل رشيد، متابعًا: والدي رأى في منامه السيدة زينب ولهذا قرر أن ننتقل للعيش في السيدة زينب بدلاً من شبرا.



وعن سبب حبه لمادة الجغرافيا، أوضح أنه عشق المادة بسبب معلمه في المرحلة الثانوية، متابعًا: مدرس المادة كان يتعامل مع الطلاب بكل هدوء ويقدم المعلومة بكل سهولة.



وأشار إلى إنه فقد زوجته وهى على الفراش وهو بجوارها، مؤكداً أن هذه اللحظة تمثل له زلزالاً.



