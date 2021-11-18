بحضور رئيس الوزراء.. وصول الأمير تشارلز وزوجته لـ حفل الأهرامات

وصل الأمير تشارلز ولى العهد البريطاني وزوجته كاميلا دوقة كورنوول منطقة الأهرامات، فى حفل استقبال بريطاني-مصري للتأكيد علي الروابط بين البلدين بهضبة الجيزة المطلة على الأهرامات فى آخر محطات جولاتهما لليوم الأول من زيارتهما للقاهرة.

يأتي ذلك بحضور كل من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن.

كان قد زار الأمير تشارلز وزوجته دوقة كورنوول منطقة الأهرامات وأبو الهول حيث استقبلهما وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني واصطحبهما في جولة.

وزار ولى العهد البريطانى وقرينته هرم خوفو، واستمعا إلى شرح من العنانى، قبل أن يلتقطا الصور الفوتوغرافية.

كما زارا عددا من المواقع التي لها أهمية ثقافية ودينية وبيئية في أنحاء البلاد.

تأتي الزيارة مباشرة بعد استضافة المملكة المتحدة لقمة العمل المناخي 26، وإعلان استلام مصر رئاسة قمة العمل المناخي 27 في سنة 2022.

يتيح برنامج الزيارة لصاحبيّ السمو الملكي فرصة الاحتفاء بثقافة مصر القديمة وأهميتها، والتطلع في الوقت نفسه إلى مصر الحديثة التي ترعي مستقبلا أكثر صداقة للبيئة.

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