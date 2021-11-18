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أخبار البلد

في الأمير تشارلز

أحمد حلمي و منى زكي يلتقطان الصور التذكارية أمام الأهرامات |فيديو

أحمد حلمي و منى زكي
أحمد حلمي و منى زكي يلتقطان الصور التذكارية أمام الأهرامات

حرص الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي والإعلامية لميس الحديدي والفنانة يسرا على التقاط الصور التذكارية أمام الأهرامات على هامش حفل استقبال الأمير تشارلز 

ووصل الأمير تشارلز ولى العهد البريطاني وزوجته كاميلا دوقة كورنوول منطقة الأهرامات، فى حفل استقبال بريطاني-مصري؛ للتأكيد على الروابط بين البلدين بهضبة الجيزة المطلة على الأهرامات فى آخر محطات جولاتهما لليوم الأول من زيارتهما للقاهرة.

يأتي ذلك بحضور كل من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن.

كما شهد الحفل حضور الدكتور العالمي مجدي يعقوب والفنانة يسرا والفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي والإعلامية لميس الحديدي، ورجل الأعمال نجيب ساويرس

كان قد زار الأمير تشارلز وزوجته دوقة كورنوول منطقة الأهرامات وأبو الهول حيث استقبلهما وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني واصطحبهما في جولة.

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