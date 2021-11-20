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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على أنغام أغنية أعدها خصيصاً.. رقص خالد عليش وزوجته فى حفل زفافهما

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته ميريهان عمرو

تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى إنستجرام فيديو للمذيع خالد عليش من حفل زفافه ، حيث ظهر وهو يرقص برفقة زوجته على أنغام أغنية جديدة أعده لها خصيصاً . 

وجاءت كلمات الأغنية لتؤكد ان زوجته بمثابة “ وش السعد ” عليه . 

احتفل المذيع والفنان خالد عليش ، يوم الجمعة 19 نوفمبر بزفافه على الإعلامية ميرهان عمرو، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء، والتقط العروسان عدة صور أمام قصر البارون.

 

ونشرت الإعلامية ميرهان عمرو ، صورة لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام، من حفل زفافها على المذيع والفنان خالد عليش، الذي أقيم اليوم الجمعة بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

 

وعلقت ميرهان عمرو، على صورة زفافها من خالد عليش قائلة: «بكل فخر أعلن نفسي السيدة عليش»، لتنهال عليها التهاني والإعجابات بهذه المناسبة السعيدة.

ارتباط خالد عليش :


يأتي ذلك بعدما، نشر خالد عليش عبر حسابه على موقع فيسبوك صورا من حفل ارتباطه رسميا بالمذيعة ميريهان عمرو، وعلق عليها قائلا:" كملت الحتة الناقصة".

فيما نشرت ميريهان عمرو على حسابها بتطبيق انستجرام مقتطفات من حفل ارتباطها بخالد عليش وكتبت عليها:" رسميا أنا في الكنافة".

وميريهان عمرو هي مذيعة في قناة أون سبورت، وراديو هيتس، وشاركت مؤخرا في تغطية عدد من الأحداث الفنية والرياضية.

قال خالد عليش، في مايو الماضي إن هناك مشروع خطوبة قريبا، موضحا أنه ارتبط منذ ٩ شهور وسيعلن الخطوبة قريباً.

مرض خالد عليش :


يأتي خبر ارتباط خالد عليش بعد حوالي شهر من مروره بأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، وخضع لعملية جراحية.

ونشر طارق عليش شقيق خالد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في بداية يونيو الماضي، صورة لخالد وهو يرقد بالمستشفى على فراش المرض، لكنه لم يوضح تفاصيل حالته واكتفى بقوله "ألف سلامة عليك يا حبيبي.. بسيطة وإن شاء الله تقوم منها زي الفل".

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