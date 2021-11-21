البنك المركزي:814.9 مليار جنيه حجم الائتمان المحلي بالعملة الأجنبية في أغسطس الماضي

أظهر الائتمان المحلي بالعملة الأجنبية ارتفاعا بنهاية أغسطس الماضي إلي 814.96 مليار جنيه مقابل 803.543 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 807.4 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان صافي المطلوبات من القطاع الحكومي للائتمان المحلي بلغت 562.8 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 554.841 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 555.9 مليار جنيه في يونيو من نفس السنة.



جاءت تلك المطلوبات في صورة أوراق مالية بقيمة 411.8 مليار جنيه و إقراض وخصم بـ 300.73 مليار جنيه و ودائع بـ 149.8 مليار جنيه في أغسطس الماضي.

وسجلت المطلوبات من القطاع العام ضمن الائتمان المحلي المطلوب بالعملة الأجنبية لبنجي الأوراق المالية والاقراض والخصم نحو 26.1 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 26.4 مليار جنيه في يوليو الماضي ومقارنة بـ26.9 مليار جنيه في يونيو 2021.

وبلغت المطلوبات من القطاع الخاص لنفس البندين السابقين نحو 218.45 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 214.74 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 216.85 مليار جنيه في يونيو 2021.

وبلغت المطلوبات للائتمان المحلي بالعملة الاجنبية للقطاع العائلي نحو 7.7 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 7.61 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 7.8 مليار جنيه في يونيو 2021.