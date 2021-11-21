أخبار التوك شو | أبو العينين في مؤتمر عالمي: مصر تزدهر ولا توجد حالة طوارئ بسبب الاستقرار.. والأرصاد تعلن توقعاتها لحالة الطقس يوم الإثنين

تناولت برامج التوك شو، أمس السبت، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

لو محتاج حاجة أبعتهالك.. الرئيس يطمئن على أهالي شمال سيناء من المحافظ

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن الرئيس السيسي اتصل به اليوم للاطمئنان على أهالي شمال سيناء بسبب موجة الطقس السيء، قائلا:" الرئيس قالي « سلامي للناس عندك ولو محتاج حاجة ابعتهالك »".

أبو العينين في مؤتمر عالمي: مصر تزدهر ولا توجد حالة طوارئ بسبب الاستقرار

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن هناك رسائل سلبية عن مصر يتم تصديرها للخارج بشكل خاطيء، ولكن الحقيقة هي أن مصر تزدهر وتحقق تقدما في كافة المجالات .

الأرصاد: استقرار حالة الطقس الاثنين ..والحرارة تبقى منخفضة

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، أن موجة الطقس السيئ مستمرة في الغد لكنها أقل كثافة في سقوط الأمطار مقارنة باليوم وأقل حدة في نفس الوقت.



سنبهر العالم.. أحمد موسى: احتفالية افتتاح طريق الكباش يوم الخميس بحضور الرئيس | فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيحضر احتفالية افتتاح طريق الكباش، يوم الخميس المقبل، في محافظة الأقصر.



ألجأ له في كثير من الأمور.. وزيرة الهجرة: أخاطب شيخ الأزهر بـ أبويا وينادني بـ ابنتي| فيديو

علقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، على مشاركتها في احتفالية مرور 10 سنوات على تأسيس بيت العائلة المصرية.



سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة..محافظ الجيزة: تعطيل الدراسة بالمدارس الحكومية والخاصة غدا

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة شهدت سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مدار اليوم وترتب عليها وجود بعض تجمعات المياه وتم التعامل معها فورا .

انخفاض وفيات كورونا في مصر ومستشار رئيس الجمهورية للصحة يكشف السبب

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، سبب انخفاض وفيات كورونا، مؤكدا أن اللقاحات لها دور في تقليل الوفيات.



الأرصاد تحذر: هنشوف 4 حالات مختلفة للطقس خلال يوم واحد ..فيديو

حذرت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد من حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.



قائد القيادة المركزية الأمريكية: مصر لعبت دورا حاسما في دفع قضية سلام الشرق الأوسط

قال الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الاوسط، مدير الأركان المشتركة السابق بوزارة الدفاع الأمريكية، إن مصر لعبت مصر دور حاسم في دفع قضية السلام في الشرق الأوسط .