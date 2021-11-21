بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة، مجموعة من الصور بأحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مما أثار دهشة متابعيها بعد تغير ملامحها بسبب حقن البوتكس.

وتحرص الفنانة سارة سلامة، على ارتداء الملابس المختلفة الكاجوال، وارتداء الفساتين القصيرة، كما تميل إلى اختيار الألوان الزاهية التي تناسب مع لون بشرتها.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد سارة سلامة على اختيار تسريحات بسيطة للشعر، حيث تفضل ترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا على كتفيها، كما تميل إلى اختيار الماكياج الصاخب، ورسم عينيها بالآيلاينر، مع تركيب الرموش وتحديد الحواجب، ووضع أحمر للشفاه بألوان وردية.

ويعد أحدث أعمال سارة سلامة، مشاركتها في بطولة مسلسل “إسعاف يونس”، مع “محمد أنور، وهشام محمد شرف، ومحمد علي رزق، وإيمان السيد، ومنة عرفة، وهناء الشوربجي، وأحمد محارب، وحسين حجاج”، وآخرين، وهو من إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها.

مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كـ"ضيف شرف" في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، وأحمد فهمي، وكريم فهمي، ومحمد عبد الرحمن، ومصطفى خاطر، وعبير صبري، ومحسن منصور، وكريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ومحمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

وإليكم أبرز صور الفنانة سارة سلامة.

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