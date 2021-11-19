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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بملامح مختلفة .. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

سارة سلامة
سارة سلامة

شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها بمجموعة صور من احدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".


وبدت سارة سلامة بملامح مختلفة عن ملامحها الطبيعية التي اعتاد الجمهور على رؤيتها من داخل سيارتها، مرتدية توب باللون البيج دون أكمام، ما أبرز انوثتها.


اما من الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت شعرها منسدلا على كتفيها، واعتمدت علي الماكياج الصاخب، ورسم عينيها بالآيلاينر، مع تركيب الرموش وتحديد الحواجب، كما وضعت الهايلايتر في معظم اجزاء الوجه، واحمر الشفاة باللون الوردي اللامع.


احدث  أعمال سارة سلامة، مشاركتها في بطولة مسلسل “إسعاف يونس”، مع “محمد أنور، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج”، وآخرين، وهو من إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها.
 
مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كـ"ضيف شرف" في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

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