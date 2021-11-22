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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه برجك

ابراج
ابراج

برج القوس من الأبراج النارية  النارية ، التي تتسم بشخصية قوية وشجاعة فهم لا يخافون من تجربة كل ما هو جديد، ودائما ما تكون نظرته للأمور مختلفة.


 وتختلف درجة تواجد تلك الصفات  من شخص لآخر نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد.. 

 أسرار شخصية مواليد يوم 22 نوفمبر فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

علم الأرقام 

تقول خبيرة الأبراج إنه وفقاً لعلم الأرقام إذا كنت مولوداً في يوم 22 نوفمبر، فإن ذلك يعني أنك من مواليد برج القوس وتقول عبير فؤاد : ها هي الشمس تودع برج العقرب غدا  إذ تنتقل الشمس إلى برج القوس يمنح وجود الشمس في القوس مواليد الأبراج النارية (الحمل والأسد والقوس) حظا أوفر الفترة القادمة.

 

حظك هذا الأسبوع برج القوس على الصعيد المهني

 

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات والوقت مثالي كي تتقدم بثقة وتحقق مكسبا وفائدة


حظك هذا الأسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي

 

عاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك طاقة عاطفية ويساعدك ذلك على الاقتراب بلطف ممن تحب.
 

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