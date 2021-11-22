وفاء عامر في وداع سهير البابلي: رحلت وأبقت في قلب محبيها غصة فراق

نعت الفنانة وفاء عامر الراحلة سهير البابلي بعدما وافتها المنية أمس عن عمر يناهز ال86 عاما بعد صراعها مع المرض، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت وفاء عامر في رسالة وداع: “رحلت و ابقت في قلب محبيها غصة فراق فبرغم ابتعادها كنا نشعر مع أعمالها بالونس و الدفئ.. اللهم كما اسعدتنا أفرح قلبها و أدخلها جنتك”.





وأثار خبر وفاة الفنانة سهير البابلي، حزن الملايين من جمهورها الذين عشقوا فنها الراقي والكوميديا الساخرة التي قدمتها على مدار 52 عاما، ولا تزال افيهاتها المميزة مستمرة حتى الآن.

كانت سهير البابلي في الساعات الأخيرة قبل وفاتها تحرص علي سماع القرآن وترديده في سرها، حيث كانت تعاني من صعوبة في الكلام والنطق، وعلي الرغم من عدم قدرتها على النطق إلا أنها قبل وفاتها بساعة حرصت علي ترديد الشهادتين أكثر من مرة، وكأنها كانت تعلم أن هذه الساعات هي الأخيرة في حياتها.

الحاجة سهير كما أطلق عليها في الوسط الفني، من مواليد محافظة دمياط، مركز فارسكور، أفنت حياتها للفن منذ طفولتها، وتحديدا الفن المسرحي، ظهرت عليها الموهبة في سن مبكر، سوسكا العاشقة للفن التي تحدت من أجله والدتها انتقلت إلى المنصورة، وعاشت طفولتها هناك، لأن والدها كان ناظر مدرسة ثانوية بها، ورغم أن والدها ناظر المدرسة كان يؤمن بموهبتها، تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة، حيث كانت تجيد تقليد الممثلين، حتي وقفت على خشبة المسرح الذى تنتمي إليه.