يسرا تنعي سهير البابلي من خارج مصر: يعز عليا أوي إني ماكنتش في جنازتك

نعت الفنانة يسرا، الراحلة سهير البابلي برسالة مؤثرة، وعبرت عن حزنها الشديد لغيابها عن توديع جثمانها بحضورها الجنازة لظروف العمل والتصوير خارج مصر.

وكتبت عبر “إنستجرام”: “من الحاجات الصعبة اللي ممكن الواحد يعيشها إنه ميقدرش يودع أقرب الناس لقلبه.. يعز عليا أوي إني ماكنتش في جنازتك بسبب ظروف التصوير بره مصر.. مع السلامة يا أعز وأحن سوسكا في حياتي و فحياة كل اللي يعرفك.. متهنية في الجنة ونعيمها يا ست الهوانم #سهير_البابلي💔”.



ونشرت يسرا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للراحلة سهير البابلي: "‏ ‏‏‏وعلقت عليها"‏إنا لله وإنا إليه راجعون.. مع السلامة يا أغلى الناس هتوحشيني.. إحنا النهاردة خسرنا فنانة عظيمة وصديقة من أوفى وأعز الناس على قلبي.. كان نفسي أكون موجودة في مصر عشان أودعك.. مع السلامة يا أعز الناس ‎#سهير_البابلي".



وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلي داخل أحد المستشفيات الذى كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفات واحتجازها بالرعاية المركزة.

وأثار خبر وفاة الفنانة سهير البابلي، حزن الملايين من جمهورها الذين عشقوا فنها الراقي والكوميديا الساخرة التي قدمتها على مدار 52 عاما، ولا تزال افيهاتها المميزة مستمرة حتى الآن.

كانت أعمال سهير البابلي راقية مبهجة خاصة المسرحيات التي أسعدت جمهورها على مدار سنوات، وأهمها مدرسة المشاغبين، وريا وسكينة، اللتان تحققان مشاهدات عالية خلال عرضهما بعد مرور سنوات.

كانت سهير البابلي في الساعات الأخيرة قبل وفاتها تحرص علي سماع القرآن وترديده في سرها، حيث كانت تعاني من صعوبة في الكلام والنطق، وعلي الرغم من عدم قدرتها على النطق إلا أنها قبل وفاتها بساعة حرصت علي ترديد الشهادتين أكثر من مرة، وكأنها كانت تعلم أن هذه الساعات هي الأخيرة في حياتها.



