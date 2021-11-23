نشرة المرأة.. أسباب تجعل الطفل ينام كثيرا.. ونصائح يجب عليك فعلها.. توقعات الأبراج اليوم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:



على الرغم من أن النظريات الثقافية والفسيولوجية والتغذوية والنفسية المختلفة تستكشف أسباب اشتهاء الثلج أثناء الحمل ، إلا أن السبب الدقيق غير معروف.

قد تكون الرغبة الشديدة في تناول الثلج عند النساء الحوامل هي طريقة الجسم للتعبير عن نقص المغذيات الأساسي. على سبيل المثال ، وجدت دراسة ارتباطات بين الرغبة الشديدة في تناول الجليد وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد واقترحت أن مضغ الثلج يسبب تغيرات في الأوعية الدموية في الدماغ تزيد من اليقظة لدى مرضى فقر الدم يؤدي نقل الدم أحيانًا إلى إرخاء القاع.



عادة يجب أن يحصل الطفل على 14 إلى 17 ساعة من النوم يوميًا حتى ستة أشهر ومن 10 إلى 12 ساعة حتى يبلغ عامًا واحدًا، ومع ذلك ، قد ينام الطفل الذي يقل عمره عن سبعة أشهر لمدة تصل إلى 19 ساعة ، حسب حاجته للراحة. ومع ذلك ، نظرًا لامتلاكهم معدة صغيرة ، فعادةً ما يستيقظون كل ساعتين إلى ثلاث ساعات ليتم إطعامهم في الأسبوعين الأولين.



كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021.

إذا كنت تعتقدين أن مولودك الجديد ينام لساعات طويلة بشكل غير معتاد ، فاستبعدي أي حالة طبية من خلال ملاحظة ما إذا كان يتغذى من ثماني إلى 12 مرة ولديه ما لا يقل عن ستة حفاضات مبللة وثلاث حفاضات متسخة في اليوم. بالإضافة إلى ذلك ، لاحظي صعوبة التنفس ، انخفاض الوزن ، الضيق عند الاستيقاظ ، شحوب الجلد ، والتقيؤ بعد الرضاعة. في مثل هذه الحالات ، استشيري طبيب الأطفال الخاص بك.

