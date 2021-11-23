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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. أسباب تجعل الطفل ينام كثيرا.. ونصائح يجب عليك فعلها.. توقعات الأبراج اليوم

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:
 

تتوحم بعض الحوامل على تناول الثلج .. فما السبب
 

على الرغم من أن النظريات الثقافية والفسيولوجية والتغذوية والنفسية المختلفة تستكشف أسباب اشتهاء الثلج أثناء الحمل ، إلا أن السبب الدقيق غير معروف.

قد تكون الرغبة الشديدة في تناول الثلج عند النساء الحوامل هي طريقة الجسم للتعبير عن نقص المغذيات الأساسي. على سبيل المثال ، وجدت دراسة ارتباطات بين الرغبة الشديدة في تناول الجليد وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد واقترحت أن مضغ الثلج يسبب تغيرات في الأوعية الدموية في الدماغ تزيد من اليقظة لدى مرضى فقر الدم يؤدي نقل الدم أحيانًا إلى إرخاء القاع.
 

انتبهي .. أسباب تجعل طفلك ينام كثيرا

عادة  يجب أن يحصل الطفل على 14 إلى 17 ساعة من النوم يوميًا حتى ستة أشهر ومن 10 إلى 12 ساعة حتى يبلغ عامًا واحدًا، ومع ذلك ، قد ينام الطفل الذي يقل عمره عن سبعة أشهر لمدة تصل إلى 19 ساعة ، حسب حاجته للراحة. ومع ذلك ، نظرًا لامتلاكهم معدة صغيرة ، فعادةً ما يستيقظون كل ساعتين إلى ثلاث ساعات ليتم إطعامهم في الأسبوعين الأولين.
 

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 23/11/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021.

نصائح يجب عليك اتباعها إذا كان طفلك ينام كثيرا
 

إذا كنت تعتقدين أن مولودك الجديد ينام لساعات طويلة بشكل غير معتاد ، فاستبعدي أي حالة طبية من خلال ملاحظة ما إذا كان يتغذى من ثماني إلى 12 مرة ولديه ما لا يقل عن ستة حفاضات مبللة وثلاث حفاضات متسخة في اليوم. بالإضافة إلى ذلك ، لاحظي صعوبة التنفس ، انخفاض الوزن ، الضيق عند الاستيقاظ ، شحوب الجلد ، والتقيؤ بعد الرضاعة. في مثل هذه الحالات ، استشيري طبيب الأطفال الخاص بك.
 

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