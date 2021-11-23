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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح يجب عليك اتباعها إذا كان طفلك ينام كثيرا

نوم الطفل
نوم الطفل

إذا كنت تعتقدين أن مولودك الجديد ينام لساعات طويلة بشكل غير معتاد ، فاستبعدي أي حالة طبية من خلال ملاحظة ما إذا كان يتغذى من ثماني إلى 12 مرة ولديه ما لا يقل عن ستة حفاضات مبللة وثلاث حفاضات متسخة في اليوم. بالإضافة إلى ذلك ، لاحظي صعوبة التنفس ، انخفاض الوزن ، الضيق عند الاستيقاظ ، شحوب الجلد ، والتقيؤ بعد الرضاعة. في مثل هذه الحالات ، استشيري طبيب الأطفال الخاص بك.
 

ومع ذلك ، إذا ظهر طفلك في حالة خمول ، فقد يعاني من نقص التغذية أو لا ينام جيدًا. قد تساعد النصائح التالية في حل هذا :

عندما يكونو الطفل مستيقظ ، أطعميه كل ساعة إلى ساعتين ، وإذا ظهر عليه علامات الجوع، البكاء يشير إلى تأخر الرضاعة.
عندما يرضع الطفل ، تأكدي من أنه مستيقظ تمامًا.
تساعد درجة الحرارة المريحة على النوم ، لذا حافظ على الغرفة باردة ومظللة - لا شديدة البرودة ولا دافئة.
سجلي عدد الساعات التي ينام فيها الطفل للحصول على صورة أوضح لنمط نومه، وفقا لما نشره موقع هيلثي. 
 

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كيف تطوري جدول نوم مناسب لطفلك ؟

 

فيما يلي بعض الطرق لغرس عادات النوم الجيدة:
 

تأكدي من تغذية الطفل جيدًا قبل النوم، قد ينام الأطفال الذين يعانون من نقص التغذية بشكل مفرط بسبب نقص الطاقة.
ضعي الطفل في السرير عندما يكون نائمًا ولكنه لم ينام بعد. يساعدهم على تعلم النوم بمفردهم.
تأكدي من أن الطفل ينام على ظهره للحصول على كمية كافية من الأكسجين وللمساعدة في الهضم.
اتبعي روتينًا ليليًا لمساعدة الطفل على فهم أن الوقت قد حان للنوم.
ضعي جدولًا للنوم واتبعبه بانتظام لمساعدة الطفل على النوم.
امنحه مصاصة أثناء وقت النوم لتقليل الأرق ، لكن تجنبي السماح له بالنوم بزجاجة ، مما يزيد من خطر حدوث تسوس الأسنان والاختناق.

 

متى يجب أن ترى الطبيب؟

 

ضعي في اعتبارك استشارة طبيب الأطفال إذا لاحظتي المشكلات التالية مع طفلك :

عدم القدرة على التكيف مع نمط النوم حتى بعد اتباع عادات نوم جيدة
الشخير بصوت عالٍ أو فترات توقف طويلة أثناء التنفس أثناء النوم
حمى أو علامات المرض الأخرى
الانزعاج الشديد أو التهيج الذي يصعب تهدئته
في حين أن النوم الكافي مهم للغاية بالنسبة للرضع ، فإن الأطفال حديثي الولادة الذين ينامون كثيرًا وتظهر عليهم أعراض أخرى أو لا يرضعون جيدًا قد يعانون من أمراض كامنة. تتبع نوم طفلك للحصول على صورة أوضح لنمط نومه. علاوة على ذلك ، استشر طبيب الأطفال إذا لاحظت أي أعراض مقلقة أو كانت لديك مخاوف بشأن جدول نوم طفلك.

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