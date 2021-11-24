ضبط 3840 إطار كاوتش دراجات بخارية ومركبات توك توك بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الأربعاء، من ضبط 3840 إطارات كاوتش دراجات بخارية ومركبات توك توك وأسكوتر، مغشوشة داخل مخزن غير مرخص بمدينة طنطا.



تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا من عادل كفافى مدير عام التجارة الداخلية، وأحمد البسطويس مدير الرقابة التجارية بالمديرية، يتضمن ضبط مخزن بدون ترخيص بناحية أول طنطا، والتحفظ على 3840 من الإطار الخاص بالدرجات البخارية، والأسكوتر والتوك وتوك، التابعة لأحد المصانع الشهيرة، تحمل علامات تجارية غير مسجلة وبدون تواريخ إنتاج محفورة على المنتج وغير مطابقة للمواصفات القياسية المتعرف عليها.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المخالفة، وإخطار النيابة المختصة.



وكان محافظ الغربية قد وجه مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.