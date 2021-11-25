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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع بعد بيانات قوية ورهانات على زيادة الفائدة

صدى البلد

هوت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات اقتصادية أميركية قوية وتزايد الرهانات على زيادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في موعد أقرب من المتوقع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.28 بالمئة إلى 1784.70 دولار للأونصة، في أواخر جلسة التداول بعد أن هبط إلى أدنى مستوى منذ الرابع من نوفمبر تشرين الثاني عند 1777.80 دولار في وقت سابق من الجلسة.

واستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب لتسجل عند التسوية 1784.30 دولار للأونصة.

وانخفض المعدن الثمين إلى ما دون المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار هذا الأسبوع إذ أكدت إعادة تعيين رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول لفترة ثانية الرهانات على تشديد السياسة النقدية بشكل أسرع وعززت الدولار.

ويجعل ارتفاع الدولار المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.85 بالمئة إلى 23.45 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاتين 0.65 بالمئة إلى 975.33 دولار. وتراجع البلاديوم 0.96 بالمئة إلى 1850.18 دولار.

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