عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

بعد مشاركتهم في افتتاح طريق الكباش.. النجوم المشاركون في الحدث يتحدثون لصدى البلد

رامي عاشور
رامي عاشور

شارك العديد من نجوم الفن  في حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته وقيادات الدولة.

وتحدث بعض من نجوم الفن الذين شاركوا في الاحتفالية لصدى البلد وجاءت أبرز تصريحاتهم:

هايدي موسى:

قالت هايدي موسى:"إحساس بالفخر فوق الوصف ان يتم اختيارى لهذا الحدث ، مش هقدر أوصف إحساسي الذي لا  يقدر بوصف ، الحدث كان عالميا وأكثر من 150 محطة تلفزيونية تقوم بتغطيته".

تابعت:" اوجة الشكر للموسيقار نادر العباسي هو من  رشحنى للحدث ، وسعيده لثقته بي ان أغني انشودة حتشبسوت".

أضافت :" لم أختار غناء  الانشودة بل هى من اختارتنى، المايسترو وجد  المواصفات المناسبة بي ـ فحتشبسوت لم تكن  مجرد ملكة كانت ست ب 100 راجل" ، فكان لازم أتقمص شخصيتها في الحفل الموضوع لم يكن غناء فقط كان لازم يكون مختلف  واتمني ان أكون قدرت أوصل دة للناس ".

اختتمت :غناء الاوبرا كان جديدا علي  وكنت خائفة للغاية ، ولكن بمجرد وقوفي أما الميكروفون ووجود الموسيقار نادر العباسي طلع من جوايا حاجات مكنتش اتخيل انها موجودة عندى واني اغني أوبرالي،  سعيدة بالتجربةو لو فيه ملكة هجسد شخصيتها هتكون  حتشبسوت علشان حسيتها قريبه مني جدا وحبيتها".

رامي عاشور:

أكد المطرب رامي عاشور في تصريح خاص لصدى البلد ، عن فخره لمشاركته في الفيلم التسجيلي " الأقصر.. السر" والذي تم عرضه في افتتاح طريق الكباش أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أضاف:"سعيد بأن أكون جزءا من حدث هام مثل ذلك ، خاصة أنه يتعلق باثار بلدنا التي نفخر بها ونعتز بها للغاية".

تابع :" أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أحدث طفرة هائلة في البلد، حيث نعيش أزهي عصورنا ووصلت الطفرة الي السياحة من بداية حدث  نقل الموميات لطريق الكباش وهذا ما سيعيد السياحة مرة اخرى ".

أكد :" مصر فيها حاجات كتير انها تبان واتمنى تقديم أغنية في حدث تاريخى وأقدمها امام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي  "

اختتم :" أشكر أيضا وزير السياحة الدكتور خالد العناني على دوره الكبير ،  احنا معاصرين للحاجات دى وهنشوف بعد عشر سنين ايه هيحصل.

أسماء أبو اليزيد:

وقالت أسماء أبو اليزيد:"  الحدث فخر لكل مصري ، وأنا سعيدة وفخورة بالمشاركة في حدث كبير مثل ذلك ويتم تغطيته من قنوات عالمية :".

أضافت :" نعيش في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عصر تطور وازدهار في كافة الجوانب وهذا التطور ملموس للجميع ، ربنا يحفظ بلدنا الحبيبة ".

الموسيقار نادر عباسي:

كشف الموسيقار نادر عباسي قاد "أوركسترا أوبرا القاهرة" و"أوركسترا السلام في فرنسا"، تفاصيل احتفالية طريق الكباش المقررة الليلة بالأقصر.

 

وقال الموسيقار نادر عباسي قاد "أوركسترا أوبرا القاهرة" و"أوركسترا السلام في فرنسا عن مشاركته في احتفالية طريق الكباش بالأقصر ، في تصريحات لـ “صدى البلد”: "كنا نعمل 24 ساعة حتى خرجت الاحتفالية بأفضل صورة، وكنا نحضر لهذا اليوم منذ شهور، وأخذت منا التحضيرات ما يقرب من شهرين، وأنا المسئول عن المزيكا الخاصة بالموكب".

وتابع: "سجلت الموسيقى بأوركسترا الاتحاد الفلهارموني مع الكورال، وهناك 160 عازفا إيقاعيا  كانوا متواجدون معي، والاحتفالية أساسها الإيقاعات، وقمنا  بعزف معزوفة "آمون" بالمصري القديم، ونصوص تلك المقطوعة مأخوذة من جدران المعابد، وأضفنا عليها المزيكا والتأليف الموسيقي بين وبين أحمد الموجي".

وائل الفشني

عبر المطرب وائل الفشني عن سعادته الكبيرة بالغناء امام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحتفالية طريق الكباش التي اقيمت اليوم بالاقصر.

وقال في تصريح ل"صدى البلد": شعرت بفخر كبير اليوم، وسعيد بردود الفعل الكبيرة التي شعرت بها سواء من اهل الاقصر الطيبين او من اصدقائي فبعد انتهائي لم تتوقف الرسائل والمكالمات وهذا الحفل خطوة مهمة بمشواري الفني، ولم يكن الامر سهل ان اقدم اغنية معروفة للجمهور وتنال اعجابهم وعملت كثيرا عليها مع المايسترو نادر عباسي".

 

شهد عز:

 المغنية الشابة "شهد عز" في المشاركة ضمن الفقرات الغنائية باحتفالية افتتاح طريق الكباش الذي انتهت فعالياته منذ قليل بمدينة الأقصر وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

 

قدمت شهد عز أغنية النداء الأول المستوحاة من أحتفالات عيد الأوبت المصري، وتألقت بفستان أبيض من تصميم فرعوني، وبمكياج على طريقة قدماء المصريين. 

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور وفيديوهات شهد عز أثناء غنائها بالقبطية أمام حضور احتفالية طريق الكباش مع الثناء على شكلها وصوتها ومشاركتها. 

 

وقالت شهد عز إنها سعيدة بالمشاركة في الاحتفالية بعدما قام الجميع ببذل مجهود جبار وبروفات طاحنة، وكشفت أن النداء الأول هي أغنية باللغة المصرية القديمة.

حفل افتتاح طريق الكباش الرئيس عبد الفتاح السيسي نجوم الفن هايدي موسي رامي عاشور أسماء أبو اليزيد

موضوعات متعلقة

الحدث فخر لكل مصري.. أسماء أبو اليزيد تعلق على مشاركتها بافتتاح طريق الكباش

نعيش أزهى عصورنا مع الرئيس السيسي.. تعليق رامي عاشور بعد ظهوره بـ"افتتاح طريق الكباش"

ملاكِمة عانت الفقر.. أسرار في حياة لارا إسكندر مطربة حفل طريق الكباش

بين الماضي والحاضر.. أغنية الأقصر بلدنا عروس افتتاح طريق الكباش

الأقصر السر.. أول الأفلام التسجيلية المعروضة في احتفالية افتتاح طريق الكباش

بعد 227 يوما من الغياب.. إيمان الحصري تعود للشاشة باحتفالية طريق الكباش

بعد غياب طويل.. إيمان الحصري تشارك في حفل افتتاح طريق الكباش

الأقصر بلدنا.. فرقة رضا تعود بالأغنية الشهيرة بعد 54 عاما في احتفالية طريق الكباش

ترشيحاتنا

عامر حسين : اقترحت مشاركة منتخب الشباب في كأس العرب لهذه الأسباب

خبير تحكيمي : سيراميكا كليوباترا استحق ضربة جزاء أمام الزمالك

بعد مشاركتهم في افتتاح طريق الكباش.. النجوم المشاركون في الحدث يتحدثون لصدى البلد

لإطفاء نار الغضب سريعا.. عليك بهذه الأدعية

عروس تستبدل العريس بدمية لهذا السبب

اكتشاف تهديد جديد يعرض الملايين من هواتف أندرويد للخطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

محاولات لمهاجمة سد النهضة.. بيان عاجل من الجيش الإثيوبي

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

إخلاء الأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مشاركتها في احتفالية الكباش.. هايدي موسى لـ صدى البلد: إحساس بالفخر فوق الوصف

رئيس الفيفا يفتتح المقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية| صور

تصريحات جريئة.. كيف هاجم مفيد فوزي دينا الشربيني وبماذا وصف علاقتها بعمرو دياب؟

بعد مرضها 10 أشهر|كواليس الظهور الأول لإيمان الحصري في احتفالية طريق الكباش

فيديو

إغلاق جديد بشارع الهرم بسبب المترو.. تعرف على التحويلات المرورية|فيديو

غلق كلى لشارع الأهرام لبدء أعمال حفر وإنشاء محطة مترو المطبعة|فيديو

الطرد عند الامتناع .. تفاصيل إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني

مُش جسمي وربنا اللي بيحاسب.. البلوجر آية مكرم ترد على هجوم متابعيها

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ