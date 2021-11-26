بعد مشاركتهم في افتتاح طريق الكباش.. النجوم المشاركون في الحدث يتحدثون لصدى البلد

شارك العديد من نجوم الفن في حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته وقيادات الدولة.

وتحدث بعض من نجوم الفن الذين شاركوا في الاحتفالية لصدى البلد وجاءت أبرز تصريحاتهم:

هايدي موسى:

قالت هايدي موسى:"إحساس بالفخر فوق الوصف ان يتم اختيارى لهذا الحدث ، مش هقدر أوصف إحساسي الذي لا يقدر بوصف ، الحدث كان عالميا وأكثر من 150 محطة تلفزيونية تقوم بتغطيته".

تابعت:" اوجة الشكر للموسيقار نادر العباسي هو من رشحنى للحدث ، وسعيده لثقته بي ان أغني انشودة حتشبسوت".

أضافت :" لم أختار غناء الانشودة بل هى من اختارتنى، المايسترو وجد المواصفات المناسبة بي ـ فحتشبسوت لم تكن مجرد ملكة كانت ست ب 100 راجل" ، فكان لازم أتقمص شخصيتها في الحفل الموضوع لم يكن غناء فقط كان لازم يكون مختلف واتمني ان أكون قدرت أوصل دة للناس ".

اختتمت :غناء الاوبرا كان جديدا علي وكنت خائفة للغاية ، ولكن بمجرد وقوفي أما الميكروفون ووجود الموسيقار نادر العباسي طلع من جوايا حاجات مكنتش اتخيل انها موجودة عندى واني اغني أوبرالي، سعيدة بالتجربةو لو فيه ملكة هجسد شخصيتها هتكون حتشبسوت علشان حسيتها قريبه مني جدا وحبيتها".

رامي عاشور:

أكد المطرب رامي عاشور في تصريح خاص لصدى البلد ، عن فخره لمشاركته في الفيلم التسجيلي " الأقصر.. السر" والذي تم عرضه في افتتاح طريق الكباش أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أضاف:"سعيد بأن أكون جزءا من حدث هام مثل ذلك ، خاصة أنه يتعلق باثار بلدنا التي نفخر بها ونعتز بها للغاية".

تابع :" أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أحدث طفرة هائلة في البلد، حيث نعيش أزهي عصورنا ووصلت الطفرة الي السياحة من بداية حدث نقل الموميات لطريق الكباش وهذا ما سيعيد السياحة مرة اخرى ".

أكد :" مصر فيها حاجات كتير انها تبان واتمنى تقديم أغنية في حدث تاريخى وأقدمها امام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي "

اختتم :" أشكر أيضا وزير السياحة الدكتور خالد العناني على دوره الكبير ، احنا معاصرين للحاجات دى وهنشوف بعد عشر سنين ايه هيحصل.

أسماء أبو اليزيد:

وقالت أسماء أبو اليزيد:" الحدث فخر لكل مصري ، وأنا سعيدة وفخورة بالمشاركة في حدث كبير مثل ذلك ويتم تغطيته من قنوات عالمية :".

أضافت :" نعيش في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عصر تطور وازدهار في كافة الجوانب وهذا التطور ملموس للجميع ، ربنا يحفظ بلدنا الحبيبة ".

الموسيقار نادر عباسي:

كشف الموسيقار نادر عباسي قاد "أوركسترا أوبرا القاهرة" و"أوركسترا السلام في فرنسا"، تفاصيل احتفالية طريق الكباش المقررة الليلة بالأقصر.

وقال الموسيقار نادر عباسي قاد "أوركسترا أوبرا القاهرة" و"أوركسترا السلام في فرنسا عن مشاركته في احتفالية طريق الكباش بالأقصر ، في تصريحات لـ “صدى البلد”: "كنا نعمل 24 ساعة حتى خرجت الاحتفالية بأفضل صورة، وكنا نحضر لهذا اليوم منذ شهور، وأخذت منا التحضيرات ما يقرب من شهرين، وأنا المسئول عن المزيكا الخاصة بالموكب".

وتابع: "سجلت الموسيقى بأوركسترا الاتحاد الفلهارموني مع الكورال، وهناك 160 عازفا إيقاعيا كانوا متواجدون معي، والاحتفالية أساسها الإيقاعات، وقمنا بعزف معزوفة "آمون" بالمصري القديم، ونصوص تلك المقطوعة مأخوذة من جدران المعابد، وأضفنا عليها المزيكا والتأليف الموسيقي بين وبين أحمد الموجي".

وائل الفشني

عبر المطرب وائل الفشني عن سعادته الكبيرة بالغناء امام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحتفالية طريق الكباش التي اقيمت اليوم بالاقصر.

وقال في تصريح ل"صدى البلد": شعرت بفخر كبير اليوم، وسعيد بردود الفعل الكبيرة التي شعرت بها سواء من اهل الاقصر الطيبين او من اصدقائي فبعد انتهائي لم تتوقف الرسائل والمكالمات وهذا الحفل خطوة مهمة بمشواري الفني، ولم يكن الامر سهل ان اقدم اغنية معروفة للجمهور وتنال اعجابهم وعملت كثيرا عليها مع المايسترو نادر عباسي".

شهد عز:

المغنية الشابة "شهد عز" في المشاركة ضمن الفقرات الغنائية باحتفالية افتتاح طريق الكباش الذي انتهت فعالياته منذ قليل بمدينة الأقصر وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قدمت شهد عز أغنية النداء الأول المستوحاة من أحتفالات عيد الأوبت المصري، وتألقت بفستان أبيض من تصميم فرعوني، وبمكياج على طريقة قدماء المصريين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور وفيديوهات شهد عز أثناء غنائها بالقبطية أمام حضور احتفالية طريق الكباش مع الثناء على شكلها وصوتها ومشاركتها.

وقالت شهد عز إنها سعيدة بالمشاركة في الاحتفالية بعدما قام الجميع ببذل مجهود جبار وبروفات طاحنة، وكشفت أن النداء الأول هي أغنية باللغة المصرية القديمة.