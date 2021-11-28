البنك المركزي: 265.9 مليار جنيه التزامات الجهاز المصرفي في أغسطس الماضي

ارتفعت التزامات البنوك في مصر بنهاية أغسطس الماضي نحو 265.934 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 255 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 304.6 مليار جنيه في يونيو 2021.



وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول التزامات البنوك في الخارج لـ 102.94 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 102.81 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 100.5 مليار جنيه في يونيو 2021.



وذكر البنك المركزي المصري أن حجم الشيكات مستحقة الدفع بلغت 10.8 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 10.64 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 10.113 مليار جنيه في يونيو 2021.



وبلغت أرصدة البنوك في الخارج نحو 208.832 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 255.1 مليار جنيه في يوليو 2021 ومقارنة بـ 307.53 مليار جنيه في يونيو 2021.

