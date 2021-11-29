إحالة 8 موظفين بالوحدة المحلية في كفر سعد للتحقيق

محافظة دمياط

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة إلى مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، تابعت خلالها ما تم اتخاذه من إجراءات لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر دخول أي موظف بالجهاز الإداري للدولة الا بعد تقديم شهادة تثبت حصوله على لقاح فيروس كورونا وذلك للحد من انتشار الفيروس.

وقام فريق إدارة المراجعة الداخلية والحكومة بمتابعة انضباط العاملين وتلقيهم اللقاح، حيث تبين خروج ٨ من موظفي الوحدة بدون تصريح، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك.

وشددت محافظ دمياط على ضبط منظومة العمل والتشديد على انضباط العاملين خلال أوقات العمل، والالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات.

وأكدت "محافظ دمياط" على حظر تردد أي مواطن على الوحدة الا بعد تقديم شهادة التطعيم وذلك اعتبارًا من أول ديسمبر المقبل.

وعلى جانب آخر،، ناقشت الدكتورة منال عوض عددا من الملفات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي يجرى تنفيذها بنطاق مركز كفر سعد، كما تابعت مستجدات الموقف الخاص ببعض المشروعات بعدد من قرى المركز.