كبير المفاوضين الإيرانيين: متفائل عقب اليوم الأول من محادثات فيينا النووية

أعرب كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسة عن تفائله عقب أول يوم من المحادثات النووية في فيينا.

وحسب "رويترز"، قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني في تصريحات أدلى بها للصحفيين بعد أن اجتمعت الدول الباقية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 لأول مرة منذ خمسة أشهر إنه متفائل بعد أول يوم من استئناف المفاوضات النووية.

وكان إنريكي مورا، مسؤول الاتحاد الأوروبي الذي ينسق محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، قال إنه يشعر بالتفاؤل بعد المباحثات الأولى في فيينا مع المفاوضين الإيرانيين الجدد، الذين قال إنهم أظهروا رغبة في المشاركة بجدية.

وأضاف مورا للصحفيين أن إيران متمسكة بمطلبها الخاص برفع كل العقوبات، لكنه أردف أنه برغم الإحساس بالأهمية، فليس هناك جدول زمني محدد للعملية.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، اليوم "الإثنين"، إن هدف إيران من مفاوضات فيينا رفع جميع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها، من الاتفاق النووي قبل ثلاث سنوات.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان أن ما يهم إيران في أي اتفاق هو "تقديم ضمانات حتى لا تكرر واشنطن انسحابها، نحن أثبتنا جديتنا وحسن نيتنا ولدينا الإرادة اللازمة للتوصل إلى اتفاق جيد في فيينا".

وأضاف أن "نافذة التفاوض لن تبقى مفتوحة للأبد وعلى واشنطن والغرب معرفة ذلك".