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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران توجه رسالة صادمة لـ أمريكا مع انطلاق محادثات فيينا النووية

صدى البلد

قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، اليوم "الإثنين"، إن هدف إيران من مفاوضات فيينا رفع جميع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها، من الاتفاق النووي قبل ثلاث سنوات.

 

وحسب "رويترز"، أكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان أن ما يهم إيران في أي اتفاق هو "تقديم ضمانات حتى لا تكرر واشنطن انسحابها، نحن أثبتنا جديتنا وحسن نيتنا ولدينا الإرادة اللازمة للتوصل إلى اتفاق جيد في فيينا".

 

وأضاف أن "نافذة التفاوض لن تبقى مفتوحة للأبد وعلى واشنطن والغرب معرفة ذلك".

 

وتابع: "لن تهمنا عودة الولايات المتحدة المحتملة إلى الاتفاق النووي ما لم يتم توفير ضمانات أمريكية بأن شركاء إيران الاقتصاديين يمكنهم الدخول في تعامل اقتصادي معنا".

 

واعتبر وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان أن مواصلة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سياسة الرئيس السابق دونالد ترمب يطرح تساؤلا حول وفائها بالتزاماتها في الاتفاق".

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وواصل أن "تدخل إيران المفاوضات بحسن نية للتوصل إلى اتفاق جيد، لكنها لن تقبل مطالب خارجة عن نطاق الاتفاق النووي ولن تدخل في مفاوضات بشأن قضايا خارج الاتفاق".

 

أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بدء اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي في إطار مفاوضات إحياء الصفقة في فيينا، اليوم الاثنين.

 

وقال أوليانوف، في تغريدة عبر "تويتر" أرفقها بعدة صور: "بدأ الآن اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة بمشاركة الفريق الإيراني الجديد الذي يقوده علي باقري كني".

 

كما أفادت طهران ببدء الجولة السابعة من مفاوضات فيينا بمشاركة المفوضية الأوروبية، التي تتوسط في الحوار، وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيران.
 

ايران فيينا وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان الاتفاق النووي

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