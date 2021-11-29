إيران تبدي جديتها في التوصل لـ نتائج خلال محادثات فيينا اليوم بشرط

أعربت الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، عن جدية طهران في التوصل إلى لنتائج خلال محادثات فيينا، المقرر انعقادها اليوم.

ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أن الوفد الإيراني وصل الى فيينا بعزم وإرادة جادة للتوصل الى اتفاق ويفكر بمفاوضات تفضي الى نتيجة.

وقال زادة إن الولايات المتحدة لن تشارك في محادثات فيينا قبل رفع العقوبات، مشيرا إلى أن طهران لن تجري محادثات ثنائية مع الوفد الأمريكي خلال المحادثات النووية في العاصمة النمساوية.

وأضاف: "سنبحث خيارات عدة إذا كانت واشنطن غير جادة في رفع العقوبات".

وصرح زادة بأنه "لو جاءت أمريكا إلى فيينا من أجل رفع الحظر بصورة حقيقية فبإمكانها الحصول على بطاقة العودة لغرفة الاتفاق النووي".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مدة المفاوضات النووية غير معروفة "ولا نريدها أن تصل لطريق مسدود"

وشدد زادة على أن المحادثات النووية قد تسير في طريق صحيح لرفع العقوبات إذا كانت الأطراف الأخرى جدية.

وأجرى كبير المفاوضين الايرانيين "علي باقري كني"، أمس الاحد،مشاورات مكثفة ثنائية ومتعددة الاطراف على اعتاب انعقاد الجولة الجديدة من مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

واعتبر كبير المفاوضين الايرانيين الغاء كل اشكال الحظر المتعلق بالاتفاق النووي ومن ضمنها المفروضة في اطار الضغوط القصوى، بانه الشرط اللازم لنجاح المفاوضات.

واكد باقري على مواقف ايران لمواصلة المفاوضات في فيينا محذرا من ان هذه المفاوضات ستفشل في حال عدم الغاء جميع اجراءات الحظر.

وكان مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية قد وصل الى فيينا السبت على راس وفد من الخبراء الايرانيين في مختلف المجالات القانونية والبنكية والطاقوية.

وتعقد الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا، اليوم الاثنين، بعد توقف دام 5 اشهر بمشاركة كبار الدبلوماسيين للدول الاعضاء في مجموعة "4+1" ومندوب الاتحاد الاوروبي.

