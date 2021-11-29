بفستان مكشوف الأكتاف.. أنغام تتألق في مهرجان الضيافة

نشرت الفنانة أنغام صورا لإطلالتها من مهرجان الضيافة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت أنغام بإطلالة جذابة، مرتدية فستانا مكشوف الأكتاف باللون الرمادي الأنيق، مزودا بفتحة لدي الساق، تاركة شعرها منسدلا علي كتفيها.

ومن الناحية الجمالية، أكملت أنغام اطلالتها ببعض الاكسسوارات فضية اللون، مع ميك أب لوك بالألوان الوردية الجميلة التي تبرز ملامح وجهها الجميلة.

وعلقت أنغام علي الصورة، كاتبة: “اتكرمت بجائزة أفضل مغنية عربية من مهرجان الضيافة”.

وكرمت إدارة مهرجان “ضيافة” الفنانة أنغام، التي شاركت تلك اللحظة مع جمهورها من خلال صفحتها الرسمية على “الفيسبوك”.

وكانت الفنانة أنغام، تصدرت مؤشرات البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد نجاح حفلها في الرياض.

وغنت أنغام، العديد من أعمالها الجديدة منها “حالة خاصة جدا”، “أنا بعته كتير”، و"بين البينين"، وغيرها من الأغاني الخليجية.

وأشعلت أنغام، المسرح بغنائها أغنية “بخاف أفرح” والتي تفاعل معها الجمهور بالغناء معها.

وتوجهت جميع الأنظار يوم 26 نوفمبر 2021 إلى مسرح "محمد عبده ارينا" في المملكة العربية السعودية، لحضور والاستمتاع بالليلة الكبيرة التي ستقدمها الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع روتانا للصوتيات والمرئيات والشركة العالمية، بعنوان "ليلة اسير الشوق" والتي تعد واحدة من ليالي “موسم الرياض”.

"ليلة اسير الشوق" ستعد تكريما واحتفاء بالشاعر المميز الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز (أسير الشوق) تقديرا لمشواره الشعري مع الكلمة في رحلة إبداع مليئة بالوجدان والأحاسيس كان فيها دوما هو "أسير الشوق" الذي حظيت أشعاره ومشاعره بالنجاح.