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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم أنغام بمهرجان ضيافة.. شاهد

أنغام
أنغام

كرمت إدارة مهرجان “ضيافة” الفنانة أنغام، وشاركت أنغام تلك اللحظة مع جمهورها من خلال صفحتها الرسمية على “الفيسبوك”.

وكانت الفنانة أنغام، قد تصدرت مؤشرات البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد نجاح حفلها في الرياض.

غنت أنغام، العديد من أعمالها الجديدة منها “حالة خاصة جدا”، “أنا بعته كتير”، و"بين البينين"، وغيرها من الأغاني الخليجية.

 

وأشعلت أنغام، المسرح بغنائها أغنية “بخاف أفرح” والتي تفاعل معها الجمهور بالغناء معها.

يذكر أن توجهت جميع الأنظار يوم 26 نوفمبر 2021 إلى مسرح "محمد عبده ارينا" في المملكة العربية السعودية، لحضور والاستمتاع بالليلة الكبيرة التي ستقدمها الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع روتانا للصوتيات والمرئيات والشركة العالمية، بعنوان "ليلة اسير الشوق" والتي تعد واحدة من ليالي “موسم الرياض”.

 

"ليلة اسير الشوق" ستعد تكريما واحتفاء بالشاعر المميز الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز  (أسير الشوق) تقديرا لمشواره الشعري مع الكلمة في رحلة إبداع مليئة بالوجدان  والأحاسيس كان فيها دوما هو "أسير الشوق" الذي حظيت أشعاره ومشاعره بالنجاح.

 

أنغام الفنانة انغام ضيافة حالة خاصة جدا أنا بعته كتير بين البينين

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