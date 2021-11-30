رسميا شاومى تطلق هاتف Redmi Note 11T 5G بمواصفات جبارة وسعر رخيص

أطلقت شركة شاومى الصينية رسميا هاتفها المتميز Redmi Note 11T 5G والذى يصدر تحت علامتها الفرعية ريدمى، ويتميز الهاتف بمواصفات كبيرة في الشاشة والكاميرا والبطارية وكذلك أداء كبير لمعالج قوى.

وبحسب موقع Gizmochina فإنه تم الإعلان عن Redmi Note 11T 5G رسميا في الهند منذ ساعات قليلة، حيث تستعد الشركة لعملية الإطلاق العالمي للهاتف خلال الأيام والأسابيع المقبلة، حيث من المتوقع أن يصل عالميا بدءا من 7 ديسمبر المقبل.

ويأتى هاتف Redmi Note 11T 5G بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.6 بوصة، وبدقة عرض+ 1080 بكسل ، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومعدل أخذ عينات باللمس 480 هرتز، ، وطبقة وحماية Gorilla Glass ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة ، ومقاومة للمياه والغبار.

هاتف Redmi Note 11T 5G

ويقدم هاتف Redmi Note 11T 5G كاميرا خلفية مزدوجة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل مع مجال رؤية 119 درجة، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى بدقة 16 ميجابكسل.

ويحتوى هاتف Redmi Note 11T 5G على بطارية سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، من خلال منفذ شحن USB-C ، مع مكبرات صوت استريو مزدوجة ومقبس صوت 3.5 ملم، دعم بطاقة SIM المزدوجة ، Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.1 و تقنية GPS .

وسيعمل هاتف Redmi Note 11T 5G بواسطة معالج MediaTek Dimensity 810 ، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 ، مع نظام التشغيل أندرويد 11 ، وواجهة MIUI 12.5 للسوفت وير .

كما سيصدر هاتف Redmi Note 11T 5G بثلاثة خيارات للذاكرة هى : 6 جيجابايت / 64 جيجابايت و 6 جيجابايت / 128 جيجابايت و 8 جيجابايت / 128 جيجابايت للذاكرة العشوائية و ذاكرة التخزين الداخلية، مع 3 ألوان مختلفة.

ويبدأ سعر هاتف Redmi Note 11T 5G من حوالى 226 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالي 3 آلاف و 560 جنيه مصرى ، وذلك لأصغر نسخة .

