تسريبات تكشف صدور هواتف شاومى Redmi K50 بأربعة معالجات

كشفت تسريبات أن سلسلة هواتف Redmi K50 التى تعتزم شركة شاومي الصينية إطلاقها تحت علامتها التجارية الفرعية ريدمى، ستصدر ب 4 معالجات مختلفة من شركتى كوالكوم الأمريكية وميديا تيك الصينية.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هواتف Redmi K50 ستسخدم معالجات شرك كوالكوم الأمريكية في الإصدار العالمي لها، حيث سيعمل الإصدار العادى منها بمعالج Snapdragon 870 أما بالنسبة للإصدار المميز وهو Pro فسيصدر بمعالج Snapdragon 888 .

أما بالنسبة لهواتف Redmi K50 في نسختها الصينية فستكون بمعالجات شركة ميديا تيك حيث سيكون الإصدار العادى من الهواتف بمعالج Dimensity 7000 أما نسخة Pro المميزة فسيكون بمعالج Dimensity 9000 .

وستأتي هواتف Redmi K50 بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع OLED مع معدل تحديث 120 أو 144هرتز في الثانية، مع دقة تبلغ 2400 x 1080 ، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وتقنيات FPC و Goodix في الشاشة، مع وبجودة عرض 2K .



كما ستقدم هواتف Redmi K50 كاميرا خلفية رباعية، مع مستشعرًا أساسيًا من سوني IMX686 بدقة 64 ميجابكسل ، وكاميرا عريضة بدقة 13 ميجابكسل ، و كاميرا بدقة 8 ميجابكسل بمستشعر OmniVision OV08856 عن بعد ، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل GalaxyCore GC02M1 ، مع كاميرا أمامية للسيلفى بدقة 32 ميجا بيكسل.

وستحتوى هواتف Redmi K50 القادمة من ريدمي على بطارية سعة 5000 مللي أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط، كما يتم شحن البطارية فى أقل من 40 دقيقة.