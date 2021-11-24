عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف صدور هواتف شاومى Redmi K50 بأربعة معالجات

تسريبات جديدة لهواتف
تسريبات جديدة لهواتف شاومى Redmi K50

كشفت تسريبات أن سلسلة هواتف Redmi K50 التى تعتزم شركة شاومي الصينية إطلاقها تحت علامتها التجارية الفرعية ريدمى، ستصدر ب 4 معالجات مختلفة من شركتى كوالكوم الأمريكية وميديا تيك الصينية.

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هواتف Redmi K50 ستسخدم معالجات شرك كوالكوم الأمريكية في الإصدار العالمي لها، حيث سيعمل الإصدار العادى منها بمعالج Snapdragon 870 أما بالنسبة للإصدار المميز وهو Pro فسيصدر بمعالج Snapdragon 888 . 

الكشف عن مميزات سلسلة شاومي الأسطورية Xiaomi Mix 5 وموعد إطلاقها

شاومي تبدأ مرحلة الإنتاج الضخم لهواتفها الرائدة Xiaomi 12 بمواصفات جبارة

أما بالنسبة لهواتف Redmi K50 في نسختها الصينية فستكون بمعالجات شركة ميديا تيك حيث سيكون الإصدار العادى من الهواتف بمعالج Dimensity 7000 أما نسخة Pro المميزة فسيكون بمعالج Dimensity 9000 . 

 

 وستأتي هواتف Redmi K50 بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع OLED مع معدل تحديث 120 أو 144هرتز في الثانية، مع دقة تبلغ 2400 x 1080 ، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وتقنيات FPC و Goodix في الشاشة، مع وبجودة عرض 2K . 
 

كما ستقدم هواتف Redmi K50 كاميرا خلفية رباعية، مع مستشعرًا أساسيًا من سوني IMX686 بدقة 64 ميجابكسل ، وكاميرا عريضة بدقة  13 ميجابكسل  ، و كاميرا بدقة  8 ميجابكسل بمستشعر OmniVision OV08856 عن بعد ، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل GalaxyCore GC02M1 ، مع كاميرا أمامية للسيلفى بدقة 32 ميجا بيكسل.

 

وستحتوى هواتف Redmi K50 القادمة من ريدمي على بطارية سعة 5000 مللي أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط، كما يتم شحن البطارية فى أقل من 40 دقيقة.

 

هواتف Redmi K50 معالجات Redmi K50 هواتف شاومي هواتف ريدمي افضل هواتف شاومي

ترشيحاتنا

 بدون تموية.. مازدا CX-60 الجديدة تظهر قبل الكشف الرسمى لها

هل يجوز ترديد الأدعية والأذكار في الحمام عند الوضوء.. الإفتاء توضح

تسريبات تكشف صدور هواتف شاومى Redmi K50 بأربعة معالجات

انتشار قوات الجيش الإثيوبي في شوارع أديس أبابا تحسبًا لهجوم قوات تيجراي|شاهد

تامر عبدالمنعم: نسبة المشاهدات المرتفعة ليست مؤشرا على نجاح المطرب أو مقاطع الفيديو

طالب بضمانات كافية.. ننشر كواليس جلسة بن شرقي مع أمير مرتضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

أخبار الفن: قمر ترزق بمولودة ثانية دون زواج.. سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية: مقتل 2 مليون شخص خلال 3 أشهر

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

رسالة فرجاني ساسي للاعبي الزمالك بعد أنباء رحيله من قطر

الأرصاد تزف بشرى عن طقس الأربعاء وتحذر من ظاهرة صباحية.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة

انهيار إثيوبيا.. أمريكا ترسل 3 سفن حربية إلى أديس أبابا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسات عمل مكثفة.. أحمد الفيشاوي يستعد لفيلم عودة طاقية الإخفا

هل طرده أوباما وعلاء.. ماذا حدث مع الطفل معاذ في مباراة الزمالك والبنك الأهلي؟

الأقدم في تاريخ البشرية..اكتشاف أثري ضخم بالمغرب عمره 150 ألف سنة

حكاية الأخوات ميرابال.. جريمة قتل دفعت العالم لتخصيص يوم للقضاء على العنف ضد المرأة

فيديو

يقف وراء الجريمة.. إليك أضرار ومخاطر مخدر الشبو |فيديو جراف

شاهد فرح آية مكرم وكيف فاجأها تامر حسني أمام الحضور .. فيديو

رسائل الرئيس السيسي خلال قمة الكوميسا بالعاصمة الإدارية الجديدة.. فيديوجراف

صائد الجوائز.. محمد صلاح أفضل لاعب في انجلترا لعام 2021.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ