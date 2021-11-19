عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تبدأ مرحلة الإنتاج الضخم لهواتفها الرائدة Xiaomi 12 بمواصفات جبارة

شاومي تبدأ مرحلة
شاومي تبدأ مرحلة الإنتاج الضخم لهواتفها الرائدة Xiaomi 12

كشفت تقارير أن شركة شاومي الصينية قد بدأت مرحلة الإنتاج الضخم لهواتفها الرائدة Xiaomi 12 والمتوقع إطلاقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تتميز الهواتف بتصميم مميز للغاية يعتبر الأول من نوعه في هواتف شاومي. 


وبحسب موقع Gizmochina فإن هواتف Xiaomi 12 ستتوفر بشاشة ذات جوانب منحنية وكاميرا أمامية مدمجة في الشاشة، مع تصميم غير مسبوق للكاميرا الخلفية، مع وجود كاميرا رئيسية متعددة الوحدات، مع مستشعر بصمات الأصابع في منطقة العرض مباشرة في الشاشة.

شاومي تطلق سماعة Redmi Buds 3 Pro بميزات فريدة تنافس سامسونج وآبل.. صور

شاومي تفاجئ مستخدميها بمواصفات مميزة لهاتف Poco F3 Moonlight .. صور


وستأتى هواتف Xiaomi 12 بشاشة فائقة الجودة  من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع نوتش في أعلى الشاشة هو الأصغر على الإطلاق للكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى مقاومة للمياه والغبار . 


وستقدم هواتف شاومي Xiaomi 12 كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابيكسل، مع كاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل وهي أول كاميرا من نوعها تأتي  بهذه الدقة، حيث من المعروف أن أغلب الكاميرات فائقة الاتساع تأتي بدقة 8 أو 13 ميجا بيكسل، مع كاميرا ثالثة بدقة 50 ميجا بيكسل أيضا ، وهي من نوع الكاميرا المقربة، كما سيأتي معها منظار بقدرة  x10 ، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.  


وستحتوى هواتف شاومي Xiaomi 12 على بطارية سعة 4500 مللي امبير في الساعة، يتم شحنها بقوة شحن سلكي تبلغ 120 واط، و50 واط للشحن اللاسلكي، كما يأتى الهاتف بتقنية "UWB" المميزة لدعم واسع النطاق.

 

وستعمل هواتف شاومي Xiaomi 12 بمعالج قوى من نوع + Snapdragon 888 وهو أحدث معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، مع نسخة  12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 512 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية.


 

 

هواتف Xiaomi 12 هواتف شاومي Xiaomi 12 هواتف شاومي افضل هواتف شاومي مواصفات Xiaomi 12

ترشيحاتنا

فضل يوم الجمعة.. شهد ثلاثة أحداث لسيدنا آدم

من نجريج لـ بلاد الإنجليز.. أعمال محمد صلاح "الخيرية" لا تتوقف

لمدة 3 أيام.. خدمات مكثفة بمحيط إغلاق كوبري الجيزة المعدني

بعد تصريحات رئيس شباب النواب.. الحبس والغرامة لمن يرتكب هذه الأفعال بـ «الملاعب»

بريطانيا تعتزم إعلان حماس منظمة إرهابية.. تفاصيل

شاومي تبدأ مرحلة الإنتاج الضخم لهواتفها الرائدة Xiaomi 12 بمواصفات جبارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

الأب قاتل طفله بالمرج يبكي صارخا: مقصدتش أقتله.. والجد: أنا عجوز مقدرتش أمنعه

المصل واللقاح: مصر في ذروة كورونا ونحذر المواطنين من وباء جديد

رعد وثلوج.. الأرصاد تحذر من طقس الغد على عدة المناطق| فيديو

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

تحذير من الأرصاد للمواطنين: سقوط غزير من الأمطار خلال هذه الأيام

خلي الداير داير.. رد صادم من حسين فهمي عن أزمة شقيقه وطليقته

وزير قطاع الأعمال: دعم نقدي يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حشود ضخمة في حفل تامر حسني بدمياط .. ونجم الجيل: "عمري ما هنسى حبكم الكبير"

في ذكرى ميلاده .. ماذا قال أحمد زكي لـ محمد هنيدي في كواليس فيلم جمعهما؟

إحنا على الله وأعمل اللي يعجبني.. ردود أفعال مطربي المهرجانات على قرار منعهم من الغناء

مجدي يعقوب يشارك في حفل استقبال الأمير تشارلز|فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. الفستان اتحرق.. مواقف صعبة في حياة منى زكي وأحمد حلمي

ليلى غالب تبهر لجنة تحكيم ذا فويس الألماني.. ورد فعل غير متوقع

تفاصيل زيارة الأمير تشارلز وقرينته كاميلا إلى مصر.. الزوجان الملكيان في الأزهر والأهرام بعد لقاء الرئيس السيسي .. دوق ويلز يجري حوارا عميقا مع الإمام الأكبر | فيديو وصور

أحمد حلمي و منى زكي يلتقطان الصور التذكارية أمام الأهرامات |فيديو

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ