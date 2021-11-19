شاومي تبدأ مرحلة الإنتاج الضخم لهواتفها الرائدة Xiaomi 12 بمواصفات جبارة

كشفت تقارير أن شركة شاومي الصينية قد بدأت مرحلة الإنتاج الضخم لهواتفها الرائدة Xiaomi 12 والمتوقع إطلاقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تتميز الهواتف بتصميم مميز للغاية يعتبر الأول من نوعه في هواتف شاومي.



وبحسب موقع Gizmochina فإن هواتف Xiaomi 12 ستتوفر بشاشة ذات جوانب منحنية وكاميرا أمامية مدمجة في الشاشة، مع تصميم غير مسبوق للكاميرا الخلفية، مع وجود كاميرا رئيسية متعددة الوحدات، مع مستشعر بصمات الأصابع في منطقة العرض مباشرة في الشاشة.



وستأتى هواتف Xiaomi 12 بشاشة فائقة الجودة من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع نوتش في أعلى الشاشة هو الأصغر على الإطلاق للكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى مقاومة للمياه والغبار .



وستقدم هواتف شاومي Xiaomi 12 كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابيكسل، مع كاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل وهي أول كاميرا من نوعها تأتي بهذه الدقة، حيث من المعروف أن أغلب الكاميرات فائقة الاتساع تأتي بدقة 8 أو 13 ميجا بيكسل، مع كاميرا ثالثة بدقة 50 ميجا بيكسل أيضا ، وهي من نوع الكاميرا المقربة، كما سيأتي معها منظار بقدرة x10 ، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.



وستحتوى هواتف شاومي Xiaomi 12 على بطارية سعة 4500 مللي امبير في الساعة، يتم شحنها بقوة شحن سلكي تبلغ 120 واط، و50 واط للشحن اللاسلكي، كما يأتى الهاتف بتقنية "UWB" المميزة لدعم واسع النطاق.

وستعمل هواتف شاومي Xiaomi 12 بمعالج قوى من نوع + Snapdragon 888 وهو أحدث معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، مع نسخة 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 512 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية.



