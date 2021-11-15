أفضل هاتف للألعاب.. ميزات خارقة في هاتف شاومي العملاق Black Shark 4S Pro

أطلقت شركة شاومي الصينية عددا من أفضل وأقوى الهواتف الذكية خلال الفترة الأخيرة، ولكن يعد هاتف الألعاب Black Shark 4S Pro واحدا من أبرز الهواتف التي قدمتها الشركة، حيث يتمتع الهاتف بأداء جبار نظرا لوجود معالج قوى وبطارية كبيرة وشاشة بمعدل تحديث كبير قادر على تشغيل الألعاب الثقيلة والأفلام بدون تقطيع .



وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف الألعاب Black Shark 4S Pro الذى قدمته شاومي الشهر الماضي حصل على أفضل وأقوى هاتف في الأداء من منصة AnTuTu لتقييم الهواتف الذكية، وذلك بفضل مواصفاته العملاقة.

ونرصد أبرز ميزات هاتف Black Shark 4S Pro للألعاب من شاومي :

شاشة بأعلى معدل تحديث

يأتي هاتف Black Shark 4S Pro بشاشة من نوع E4 AMOLED ، وبقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، تدعم معدل تحديث 144 هرتز في الثانية وهو أقوى معدل تحديث على الإطلاق، وسرعة لمس 720 هرتز، مما يساعد على تقليل تأخير الاستجابة إلى 8.3 مللي ثانية فقط، مما يعزز أداء الألعاب على الهاتف.

كاميرا فائقة الدقة

ويقدم هاتف Black Shark 4S Pro بمستشعر للكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع كاميرا بدقة 8 ميجابكسل بزوايا عرض فائقة الاتساع، ومستشعرات عمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي مستشعر بدقة 20 ميجابكسل.



معالج جبار من شركة كوالكوم الأمريكية

ويعمل الهاتف بمعالج من نوع + Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع نظام تشغيل أندرويد 11 ، مع واجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 12.5 ، مع سعة تخزين من نوع UFS 3.1 وشريحة SSD في إعدادات RAID، لدعم أداء أسرع في قراءة وكتابة البيانات، مع ذاكرة عشوائية حتى 12 جيجا بايت رام ، ومساحة تخزين داخلية حتى 256 جيجا بايت.

بطارية كبيرة مع معدل شحن خارق

ويحزم هاتف Black Shark 4S Pro على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير، وتدعم تقنية الشحن الخارقة بقدرة 120 واط ، مع مصباح إشعار يعمل بإضاءة LED ، يضئ أثناء تشغيل الألعاب، مع تبريد سائل متطور لدعم أداء أفضل وأطول للهاتف.