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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي له.. أعراض غير متوقعة لفيروس نقص المناعة عند النساء

اعراض الإيدز
اعراض الإيدز

يحتفي العالم في الأول من ديسمبر كل عام بذكرى الكفاح الموحد ضد فيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز”، ويهدف "اليوم العالمي للإيدز" لزيادة الوعي بالوباء الذي يودي بحياة مليون شخص على الأقل كل عام ، منذ عام 1988. 

 

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أعراض فيروس نقص المناعة البشرية الشائعة عند النساء 

رغم أن العديد من أعراض فيروس نقص المناعة البشرية هي نفسها لدى الرجال والنساء، إلا أن بعض الأعراض تكون خاصة بالنساء، نظرًا لأن الأعراض المبكرة لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية يمكن أن تكون خفيفة، فغالبًا ما لا يتم إعطاؤها الاهتمام المناسب ، مما قد يؤدي إلى انتقال الفيروس إلى الآخرين من شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية .

 

1. الالتهابات 

نظرًا لأن فيروس نقص المناعة البشرية يجعل جهاز المناعة ضعيفًا، سيكون من الصعب على الجسم محاربة الجراثيم مما يؤدي إلى الإصابة بعدوى انتهازية، مثل داء المبيضات الفموي أو المهبلي والالتهاب الرئوي ، والالتهابات البكتيرية قد تكون أكثر شيوعًا لدى النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية .

 

2. تغييرات الدورة الشهرية 

يمكن للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية تجربة تغييرات في الدورة الشهرية مثل تدفق أخف أو أثقل من المعتاد ، أو في بعض الحالات ، قد لا تصل الدورة الشهرية، وتم الإبلاغ أيضًا عن أعراض ما قبل الحيض الشديدة. 

 

3. مرض التهاب الحوض (PID) 

مرض التهاب الحوض (PID) هو عدوى تصيب الأعضاء التناسلية الأنثوية (الرحم وقناتي فالوب والمبيضين)، قد يكون علاج PID في النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية أكثر صعوبة وقد تستمر الأعراض لفترة أطول من المعتاد وقد تظهر مرة أخرى بشكل متكرر.

 

4. حمى وتعرق ليلي 

قد يعاني الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية من حمى منخفضة الدرجة ، حيث تتراوح درجة الحرارة بين 37.7 درجة مئوية و 38.2 درجة مئوية، ونظرًا لانخفاض درجة الحرارة، قد يتجاهل الأشخاص غير المدركين لحالة إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية الأعراض، عند بعض الأشخاص ، تصاحب الحمى تعرق ليلي أيضًا.

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