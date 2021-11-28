دراسة حديثة : الرجال أكثر تأثرا بـ فيروس كورونا من النساء

بينما يكافح العالم كله للقضاء على فيروس كورونا ، ظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون صينيون، كشفت أن الرجال أكثر عرضة للوفاة من النساء إذا أصيبوا بـ فيروس كورونا.

تأتي هذه الدراسة الضخمة من المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CCDC)، حللت الدراسة 72314 شخصًا تم تشخيص إصابتهم بـ فيروس كورونا ، تم تأكيد 44672 حالة (61.8 في المائة) ، وتم الاشتباه في 16186 حالة (22.4 في المائة) ، و 10567 حالة (14.6 في المائة) تم تشخيصها سريريًا و 889 حالة (1.2 في المائة) كانت بدون أعراض.

ومن بين 672 44 حالة ، تنتمي غالبية الأفراد إلى الفئة العمرية بين 30 إلى 69 عامًا ، وكان معظمهم من الذكور (51.4 في المائة) وحدث ما مجموعه 1023 حالة وفاة بمعدل وفيات إجمالي قدره 2.3 في المائة.

وأظهرت بيانات CCDC أيضًا أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا لديهم أعلى معدل إماتة بنسبة 14.8٪ بسبب فيروس كورونا، وشكل المرضى الذكور 22981 حالة (51.4 في المائة) من إجمالي الحالات المؤكدة ، في حين مثلت الإناث 21.691 (48.6 في المائة) من إجمالي الحالات المؤكدة بمعدل وفيات بلغ 2.8 في المائة و 1.7 في المائة على التوالي.

وذكرت الدراسة ، أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقًا لديهم معدل وفيات أعلى بكثير بـ فيروس كورونا، أفاد الأفراد المصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية بمعدل وفيات قدره 10.5 في المائة ، وكان معدل وفيات مرضى السكري 7.3 في المائة ، وكان معدل وفيات الأفراد المصابين بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وارتفاع ضغط الدم والسرطان 6.3 في المائة و 6.0 في المائة و 5.6 في المائة على التوالي، وكان معدل الوفيات لدى المرضى الذين لا يعانون من مشاكل صحية أساسية 0.9 في المائة.

المصدر boldsky