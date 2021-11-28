مدير القصر العيني يكشف أهمية الحصول على لقاح كورونا

كشف الدكتور عمرو الحديدي، ، أستاذ القلب والحالات الحرجة ومدير قصر العيني الفرنساوي، أهمية لقاح كورونا في مواجهة المرض والحد من خطورته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"،:" الحالات المحجوزة الآن بالرعاية لم تتلق لقاحات كورونا، لذا يجب الحصول على التطعيمات المختلفة للوقاية من الفيروس، موضحا:"جميع الحالات الخطرة والمحجوزة في الرعاية لم تأخذ لقاح كورونا ما يؤكد فاعلية اللقاح​".

وتابع عمرو الحديدي:" الجرعة الثالثة من اللقاح مهمة لمواجهة فيروس كورونا لاسيما بين أصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك الأطقم الطبية القريبة من المرضى في هذه الفترة، لوقايتهم والحفاظ على الأطباء والتمريض بمستشفيات العزل.