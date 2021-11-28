عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذرها.. 3 أمراض تهدد صحتك عند الإفراط في تناول المسكنات

اضرار المسكنات
اضرار المسكنات

المسكنات من الأدوية التي يتناولها الكثير من الأشخاص حول العالم لأسباب عديدة، ولكن يمكن أن يكون لمسكنات الألم آثار سلبية جدًا على جسمك. 

كما لا يقتصر تأثير المسكنات على الجهاز العصبي المركزي وقدرة الجسم الطبيعية على تخفيف الألم أيضًا، في الواقع ، يمكن أن يكون للاعتماد على مسكنات الألم والإدمان تأثير مضاعف في جميع أنحاء الجسم:

 

txt

التهاب عضلة القلب.. استشاري مناعة يوضح تأثير لقاح فايزر على الأطفال.. فيديو

txt

دراسة: جراحات السمنة تحمي مرضى الكبد الدهني من المضاعفات

 

مشاكل الكبد

كبدك هو ما ينهار ويعالج الأدوية التي تتناولها، عندما تفرط في تناول حبوب الألم ، يخزن الكبد السموم من هذه الأدوية ، مما يؤدي إلى تلف الكبد الخطير والمهدِّد للحياة.

مشاكل القلب

يقوم بعض الأشخاص بسحق أو حقن المسكنات مباشرة في أجسامهم ليشعروا بتأثيرات فورية، لكن القيام بذلك يتسبب في دخول الدواء مباشرة إلى مجرى الدم ، مما يؤثر على القلب، يمكن أن يؤدي تعاطي المسكنات على المدى الطويل إلى مشاكل خطيرة في القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية وأمراض القلب.

مشاكل المعدة 

يمكن أن تظهر مشاكل المعدة والأمعاء حتى بعد يوم أو يومين من تناول المسكنات، ويمكن أن يؤدي تعاطي المسكنات إلى الإمساك والانتفاخ وانتفاخ البطن وانسداد الأمعاء والبواسير.

عروقك: إن حقن المسكنات دائمًا ما يكون له مخاطر عالية ، خاصةً إذا كانت الإبر مشتركة أو لم يتم تعقيمها، يمكن أن تؤدي عقاقير الحقن مثل مسكنات الألم الأفيونية إلى انهيار الأوردة والالتهابات والأمراض المنقولة بالدم.

بمجرد الإدمان على المسكنات ، لا مفر منه دون المرور بالانسحاب، في حين أن الانسحاب لا يستمر إلى الأبد ، فإن هذه الأعراض تشمل الغثيان والقيء والأرق وآلام العضلات والإثارة والقلق. 

ومن الشائع تناول جرعة زائدة عند محاولة تخفيف أعراض الانسحاب ، ولهذا من المهم طلب العلاج فورًا إذا كنت تشعر إنك تعاني من إدمان المسكنات.

 

المسكنات اضرار المسكنات اساب امراض القلب امراض الكبد اخبار الصحة

ترشيحاتنا

أوميكرون.. لماذا يثير متحور كورونا الجديد مخاوف العالم؟

تفاصيل تعليق السعودية الرحلات الجوية من وإلى بعض الدول الأفريقية

بدأت ببكاء وانتهت ببكاء.. رحلة شادية مع مهرجان القاهرة السينمائي | نوستالجيا

دبح القطة.. شوبير يوجه رسالة صادمة لـ كيروش قبل انطلاق بطولة كأس العرب

ماذا رأت قبل موتها.. اكتشاف مومياء مقيدة بالحبال عمرها 800 عام|صور

هل تدخل نتائج كأس العرب في تصنيف الفيفا.. خبير لوائح يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

وزير التعليم يكشف حقيقة توقف الدراسة بسبب المتحور الجديد أوميكرون.. ورسالة لـ مهمة لـ طلاب الصف الرابع الابتدائي

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

معنديش حاجة باسمي غير موبايلي.. القصة الكاملة لأزمة رشوان توفيق مع ابنته وقضية الحجر

سبب ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ.. عاصفة شمسية تضرب الأرض غدا

بعد قضية الحجر على والدها.. رسالة هبة رشوان لـ شقيقتها على الهواء

معجزة إلهية حدثت في الإسكندرية مذكورة بالقرآن.. هل من علامات الساعة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. متسولة تتحدث الإنجليزية بطلاقة.. طالبة في الجامعة بملابس النوم.. ورجل يستدعي الإسعاف 39 مرة لطلب غريب

لقطة مذهلة.. شاهد رقص اثنين من الثعابين تحت المطر|فيديو

فيديو

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر.. فيديو وصور

هتجوز وٱنا ليست عذراء ماذا ٱفعل؟ .. شاهد رد الدكتور مبروك عطية

محرمتهاش من حاجة .. ابنة رشوان توفيق تقاضي والدها ..فيديوجراف

مش عارفة "خاني"كام مرة .. أصالة تكشف سبب انفصالها عن طارق العريان

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

إلهام أبو الفتح

مصر تبهر العالم

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

اﻟﻤﺰﻳﺪ