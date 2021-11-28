احذرها.. 3 أمراض تهدد صحتك عند الإفراط في تناول المسكنات

المسكنات من الأدوية التي يتناولها الكثير من الأشخاص حول العالم لأسباب عديدة، ولكن يمكن أن يكون لمسكنات الألم آثار سلبية جدًا على جسمك.

كما لا يقتصر تأثير المسكنات على الجهاز العصبي المركزي وقدرة الجسم الطبيعية على تخفيف الألم أيضًا، في الواقع ، يمكن أن يكون للاعتماد على مسكنات الألم والإدمان تأثير مضاعف في جميع أنحاء الجسم:

مشاكل الكبد

كبدك هو ما ينهار ويعالج الأدوية التي تتناولها، عندما تفرط في تناول حبوب الألم ، يخزن الكبد السموم من هذه الأدوية ، مما يؤدي إلى تلف الكبد الخطير والمهدِّد للحياة.

مشاكل القلب

يقوم بعض الأشخاص بسحق أو حقن المسكنات مباشرة في أجسامهم ليشعروا بتأثيرات فورية، لكن القيام بذلك يتسبب في دخول الدواء مباشرة إلى مجرى الدم ، مما يؤثر على القلب، يمكن أن يؤدي تعاطي المسكنات على المدى الطويل إلى مشاكل خطيرة في القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية وأمراض القلب.

مشاكل المعدة

يمكن أن تظهر مشاكل المعدة والأمعاء حتى بعد يوم أو يومين من تناول المسكنات، ويمكن أن يؤدي تعاطي المسكنات إلى الإمساك والانتفاخ وانتفاخ البطن وانسداد الأمعاء والبواسير.

عروقك: إن حقن المسكنات دائمًا ما يكون له مخاطر عالية ، خاصةً إذا كانت الإبر مشتركة أو لم يتم تعقيمها، يمكن أن تؤدي عقاقير الحقن مثل مسكنات الألم الأفيونية إلى انهيار الأوردة والالتهابات والأمراض المنقولة بالدم.

بمجرد الإدمان على المسكنات ، لا مفر منه دون المرور بالانسحاب، في حين أن الانسحاب لا يستمر إلى الأبد ، فإن هذه الأعراض تشمل الغثيان والقيء والأرق وآلام العضلات والإثارة والقلق.

ومن الشائع تناول جرعة زائدة عند محاولة تخفيف أعراض الانسحاب ، ولهذا من المهم طلب العلاج فورًا إذا كنت تشعر إنك تعاني من إدمان المسكنات.