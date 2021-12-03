عشان تخلص منه نهائيًا .. اكتشف أسباب الذقن المزدوج

يظهر الذقن المزدوج نتيجة ظهور طبقة زائدة من الدهون تحت الذقن وعادة تتكون نتيجة اتحاد عدة عوامل مختلفة في الجسم لتكوين ذقن مزدوج قد يساعد فهم هذه العوامل في فهم طرق التخلص من الذقن المزدوج نفسه.

نعرض لكم أهم أسباب ظهور الذقن المزدوج وفقا لما جاء في موقع “ medicalnewstoday”.

السن

يمكن أن يبدأ الجلد في فقدان مرونته مع تقدم العمر، مما قد يؤدي إلى ظهور جلد إضافي أو مترهل قد يساهم في ظهور الذقن المزدوج.

النظام الغذائي والوزن

في حين أن زيادة الوزن ليست دائمًا سبب الذقن المزدوجة ، إلا أنها قد تساهم في ذلك وقد يؤثر النظام الغذائي الغني بالسعرات الحرارية والأطعمة المصنعة والدهون غير الصحية على زيادة الوزن والذقن المزدوج.

علم الوراثة

قد تلعب الجينات دورًا في تطوير الذقن المزدوج وقد يكون أي شخص لديه تاريخ عائلي من الجلد مع القليل من المرونة أو الذقن المزدوجة أكثر عرضة للإصابة به.

وضعية الرقبة

يمكن أن يضعف الموقف السيئ عضلات العنق والذقن، وقد يساهم هذا في ظهور الذقن المزدوج بمرور الوقت حيث يفقد الجلد المحيط مرونته عند عدم استخدام العضلات.

