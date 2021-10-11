لتفادي الآثار الجانبية.. نصائح قبل وبعد إجراء شفط الذقن

أكد الدكتور محمد عماد الدين استشارى عمليات السمنة وتنسيق القوام وشفط الدهون، على ضرورة اتباع التعليمات والنصائح سواء قبل أو بعد عملية شفط الذقن، موضحا أن التعليمات والالتزام بها من أهم العوامل التي تلعب دورا حيويا ومهما في نجاح أو فشل العملية.

وقال الدكتور محمد عماد الدين، إن من يقدم على إجراء عملية شفط الذقن سيحتاج بعدها إلى إجراء بعض التغييرات البسيطة في الروتين اليومى، ناصحا بتناول أطعمة مفيدة مثل الفواكه الغنية بالفيتامينات لتعزيز التعافي من العملية.

وأضاف أن المريض سيحتاج إلى النوم بطريقة معينة، وهي رفع الرأس عن مستوى الجسم للتقليل من التورم، كما أن عملية شفط الذقن من أفضل وأسرع التقنيات الحديثة للتخلص من الذقن المزدوج.

وأشار الدكتور محمد عماد الدين، إلى أن ما يطلق عليه البعض اللغلوغ أو اللغد فاللغد يتسبب في أن يفقد الشخص ثقته بنفسه، سواء كان رجل أو امرأة، ويؤثر أيضًا في مظهره وشكله الخارجي، وهو ما يدفع الكثيرون إلى اللجوء لعملية شفط الذقن.

وأفاد إستشارى السمنة وتنسيق القوام وشفط الدهون، بأنه بعد العملية يمكن حدوث ما يعرف بتكتلات بعد عملية شفط اللغلوغ، موضحا أن من أهم أسباب التكتلات هو تجمع السوائل اللمفاوية تحت الجلد نتيجة تعرض الأوعية اللمفاوية والأنسجة للتلف، وعدم اختيار التقنيات المناسبة للمريض من بين تقنيات شفط الدهون المختلفة، وبالتالي فالتكتلات من الآثار الجانبية المتوقعة في هذه الحالة، كما أن نقص خبرة الطبيب يعد من أهم العوامل المسؤولة عن ظهور هذه المشكلة، نتيجة عدم شفط كمية مناسبة من الدهون أدت إلى عدم تناسق شكل الذقن.

وأوضح الدكتور محمد عماد الدين، أن تجنب التكتلات بعد شفط الذقن يمكن أن يبدأ في فترة الاستعداد للعملية، بالحرص على اتباع التعليمات التي ينصح بها الطبيب قبل البدء في العملية، ولعل من أهمها التوقف عن التدخين لفترة قبل العملية، والتوقف عن تناول الأدوية التي تتسبب في زيادة سيولة الدم، بينما بعد العملية، من الضروري أن تتبع نصائح وتعليمات الطبيب المسؤول عنها في خلال فترة التعافي، وتتضمن أبزر النصائح التي ستساعدك في تقليل التكتلات.

وأشار الدكتور محمد عماد الدين، إلى أن ارتداء المشد خلال فترة التعافي ولمدة عدة أسابيع يحددها الطبيب حسب الحالة، حيث يساعد المشد في تقليل تجمع السوائل، وتقليل التورم الذي غالبا ما يحدث بعد العملية، وأيضًا يساعد المشد بعد عملية شفط الذقن في تحديد هذه المنطقة وإعطائها شكل متناسق.