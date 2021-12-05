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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات بي ام دابليو 730 موديل 2021 في مصر .. صور

سعر ومواصفات بي ام
سعر ومواصفات بي ام دابليو 730 موديل 2021 في مصر

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الالمانية بي ام دابليو، باقة متنوعة من السيارات القوية داخل السوق المصري، ومنها النسخة BMW 730 موديل 2021، والتي تنتمي إلى فئة السيدان الفاخرة، حيث تضم السيارة حزمة من برامج الرافاهية والتحكم، علاوة على انظمة الحماية، إلى جانب القدرات الفنية والتقنية.

تسارع السيارة بي ام دابليو 730 موديل 2021

 

تتسارع السيارة بي ام دابليو 730 موديل 2021 من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 7.2 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومتر/ساعة.

محرك السيارة بي ام دابليو 730 موديل 2021

 

دعمت السيارة بي ام دابليو 730 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 265 حصانا، وعزم اقصى للدوران 400 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الخلفي بوساطة علبة تروس أتوماتيكية الاداء من 8 سرعات.

قياسات السيارة بي ام دابليو 730 موديل 2021 

 

جاءت السيارة بنسبة طول كلي بلغت 5219 مم، وبعرض يبلغ 1902 مم، مع ارتفاع يبلغ 1481 مم، بالاضافة إلى 152 مم للخلوص الارضي، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3210 مم، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 515 لتر، وبخزان وقود يسع لـ 78 لتر.

أسعار السيارة بي ام دابليو 730 موديل 2021 داخل السوق المصري 

 

تقدم السيارة بي ام دابليو 730 موديل 2021 عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها مليون و 950 الف جنيه.

بي ام دابليو قمة نواكشوط BMW موديل 2021 بي ام دابليو 730 موديل 2021 السيارة بي ام دابليو 730 موديل 2021

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